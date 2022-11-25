Um empresário de 33 anos morador de Vitória registrou um boletim de ocorrência na sexta-feira (25), na 1ª Delegacia Regional de Vitória, após ser confundido nas redes sociais com o autor dos ataques a duas escolas em Coqueiral de Aracruz, que resultaram na morte de quatro pessoas e deixaram outras professoras e crianças feridas.
Seu nome não será divulgado porque o empresário tem o mesmo nome e sobrenome do adolescente de 16 anos autor do crime em Aracruz — que, por ser menor de idade, não pode ter a identidade divulgada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O empresário conta que, na tarde desta sexta-feira (25), uma prima enviou uma foto que estava circulando em redes sociais e grupos de mensagem associando a imagem dele à do adolescente autor dos ataques. Ele conta que a foto é antiga, de cerca de 10 anos atrás, e acredita que foi retirada do Facebook porque ele lembra de já ter usado como foto de perfil.
Empresário vai à polícia após ser apontado como atirador de escolas do ES
O morador de Vitória diz ainda que não usa a rede social há cerca de quatro anos e que sua outra rede social, o Instagram, é fechada.
“Em questão de minutos, começaram a chegar mensagens de muitos amigos e gente até do Ceará. Fico apreensivo nessa situação. Tenho 33 anos e o menino nem se parece comigo”, relata.
Na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em Vitória, o delegado titular Brenno Andrade gravou um vídeo ao lado do empresário. Veja abaixo:
No boletim de ocorrência que registrou por calúnia, difamação e injúria por ser associado nas redes sociais ao crime de Aracruz, ele informa que não tem nada a ver com a situação e também não tem passagem pela polícia.
Atualização
26/11/2022 - 9:17
Versão anterior desta matéria informava que três pessoas haviam morrido no atentado às duas escolas na sexta-feira (25). No entanto, na tarde deste sábado (26), uma quarta vítima que estava internada faleceu em decorrência dos ferimentos. O texto foi atualizado.