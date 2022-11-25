Empresário vai à polícia após ser apontado como atirador de escolas do ES

Empresário confundido nas redes com atirador de Aracruz Crédito: Reprodução/Rede social

Um empresário de 33 anos morador de Vitória registrou um boletim de ocorrência na sexta-feira (25), na 1ª Delegacia Regional de Vitória, após ser confundido nas redes sociais com o autor dos ataques a duas escolas em Coqueiral de Aracruz , que resultaram na morte de quatro pessoas e deixaram outras professoras e crianças feridas.

Seu nome não será divulgado porque o empresário tem o mesmo nome e sobrenome do adolescente de 16 anos autor do crime em Aracruz — que, por ser menor de idade, não pode ter a identidade divulgada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O empresário conta que, na tarde desta sexta-feira (25), uma prima enviou uma foto que estava circulando em redes sociais e grupos de mensagem associando a imagem dele à do adolescente autor dos ataques. Ele conta que a foto é antiga, de cerca de 10 anos atrás, e acredita que foi retirada do Facebook porque ele lembra de já ter usado como foto de perfil.

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O morador de Vitória diz ainda que não usa a rede social há cerca de quatro anos e que sua outra rede social, o Instagram, é fechada.

“Em questão de minutos, começaram a chegar mensagens de muitos amigos e gente até do Ceará. Fico apreensivo nessa situação. Tenho 33 anos e o menino nem se parece comigo”, relata.

Na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em Vitória, o delegado titular Brenno Andrade gravou um vídeo ao lado do empresário. Veja abaixo:

No boletim de ocorrência que registrou por calúnia, difamação e injúria por ser associado nas redes sociais ao crime de Aracruz, ele informa que não tem nada a ver com a situação e também não tem passagem pela polícia.