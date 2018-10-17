Símbolo nazista é pichado em banheiro de universidade em Vila Velha

Símbolo da suástica foi pichada na porta do banheiro da universidade Crédito: Arquivo Pessoal

Vila Velha encontraram, na tarde desta terça-feira (16), uma suástica - cruz com os braços voltados para a direita, usada como símbolo do nazismo  pichado na porta de uns dos banheiros da instituição. Alunos de uma universidade particular deencontraram, na tarde desta terça-feira (16), uma suástica - cruz com os braços voltados para a direita, usada como símbolo do pichado na porta de uns dos banheiros da instituição.

Em entrevista ao Gazeta Online, um estudante de psicologia, que prefere não se identificar - que é um dos que se depararam com o desenho e se indignaram, disse que recebeu a foto de uma amiga, mas não acreditou que fosse real, até que checou de perto. "Na porta do banheiro sempre há algumas coisas escritas, mas costumavam ser coisas banais. Agora passou pra isso", disse.

"A gente está passando por um momento de muita força do fascismo. A partir do momento em que alguém se candidata à Presidência de um país e, nessa posição, tem um discurso de ódio direcionado à minorias, esse ódio é legitimado em qualquer um que queira praticá-lo, pôr em evidência", apontou o estudante, sem mencionar a qual candidato se referia.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também denunciaram uma suástica desenhada atrás da porta do banheiro masculino do ED6 do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O departamento se comprometeu a apagar a pichação. O caso da universidade em Vila Velha não é o único. Na última segunda-feira (15), estudantes datambém denunciaram uma suástica desenhada atrás da porta do banheiro masculino do ED6 do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O departamento se comprometeu a apagar a pichação.

O OUTRO LADO

Universidade de Vila Velha (UVV) que, por meio de nota, conformou que a foto foi feita nas dependências da instituição. "Porém não representa o posicionamento da universidade que é plural e contra qualquer tipo de violência e preconceito. Tanto que possui uma praça da diversidade dentro de seu espaço, fundada em parceria com os coletivos Congos e Quilombos, Empoderades e Elas Que São Elas, que tratam respectivamente das pautas da juventude negra, homossexual, identidade de gênero e empoderamento feminino". Na noite desta terça-feira (16), a reportagem acionou aque, por meio de nota, conformou que a foto foi feita nas dependências da instituição. "Porém não representa o posicionamento da universidade que é plural e contra qualquer tipo de violência e preconceito. Tanto que possui uma praça da diversidade dentro de seu espaço, fundada em parceria com os coletivos Congos e Quilombos, Empoderades e Elas Que São Elas, que tratam respectivamente das pautas da juventude negra, homossexual, identidade de gênero e empoderamento feminino".