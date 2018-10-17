Símbolo nazista é pichado em banheiro de universidade em Vila Velha

Alunos de uma universidade particular de Vila Velha encontraram, na tarde desta terça-feira (16), uma suástica - cruz com os braços voltados para a direita, usada como símbolo do nazismo pichado na porta de uns dos banheiros da instituição.
Em entrevista ao Gazeta Online, um estudante de psicologia, que prefere não se identificar - que é um dos que se depararam com o desenho e se indignaram, disse que recebeu a foto de uma amiga, mas não acreditou que fosse real, até que checou de perto. "Na porta do banheiro sempre há algumas coisas escritas, mas costumavam ser coisas banais. Agora passou pra isso", disse.
"A gente está passando por um momento de muita força do fascismo. A partir do momento em que alguém se candidata à Presidência de um país e, nessa posição, tem um discurso de ódio direcionado à minorias, esse ódio é legitimado em qualquer um que queira praticá-lo, pôr em evidência", apontou o estudante, sem mencionar a qual candidato se referia.
O caso da universidade em Vila Velha não é o único. Na última segunda-feira (15), estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também denunciaram uma suástica desenhada atrás da porta do banheiro masculino do ED6 do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O departamento se comprometeu a apagar a pichação.
O OUTRO LADO
Na noite desta terça-feira (16), a reportagem acionou a Universidade de Vila Velha (UVV) que, por meio de nota, conformou que a foto foi feita nas dependências da instituição. "Porém não representa o posicionamento da universidade que é plural e contra qualquer tipo de violência e preconceito. Tanto que possui uma praça da diversidade dentro de seu espaço, fundada em parceria com os coletivos Congos e Quilombos, Empoderades e Elas Que São Elas, que tratam respectivamente das pautas da juventude negra, homossexual, identidade de gênero e empoderamento feminino".
A nota reforçou ainda que inspeções nas dependências são feitas diariamente e qualquer tipo de pichação é apagada. "Esse é um tipo de acontecimento frequente em locais de grande circulação e confinamento, como banheiros. Mas em nada representa o posicionamento da UVV", finalizou.