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Rotas alternativas

Com BR 101 totalmente interditada, confira opções de desvios no ES

Trecho entre Linhares e Aracruz foi interditado na manhã desta terça-feira (29), após a força da água destruir parte da rodovia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 nov 2022 às 09:11

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 09:11

Desvio passando por Colatina, no Noroeste capixaba, aumenta tempo da viagem  em quase 1h Crédito: Google Maps 
Com a BR 101 totalmente interditada no Norte do Espírito Santo, entre Aracruz e Linhares, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um informe sobre rotas alternativas. A força da água decorrente das fortes chuvas que atingem o Estado abriu uma cratera na rodovia e não há previsão para o trânsito ser liberado no local
Segundo a PRF, é possível pegar um desvio, em João Neiva, também no Norte do Estado, e ir pela BR 259, passando por Colatina, no Noroeste capixaba. Na sequência, é necessário seguir pela rodovia estadual às margens do Rio Doce. Essa alternativa faz com que os motoristas fiquem quase uma hora a mais no volante. 
Pelo caminho interditado, na BR 101, a viagem entre Vitória e Linhares tem 137 km e ocorre em 2h36. Já no desvio apontado pela PRF, o percurso é de 199 km e ocorre em 3h28, conforme informações do Google Maps. 

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