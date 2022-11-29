Com BR 101 totalmente interditada, confira opções de desvios no ES

Com a BR 101 totalmente interditada no Norte do Espírito Santo, entre Aracruz e Linhares, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um informe sobre rotas alternativas. A força da água decorrente das fortes chuvas que atingem o Estado abriu uma cratera na rodovia e não há previsão para o trânsito ser liberado no local.
Segundo a PRF, é possível pegar um desvio, em João Neiva, também no Norte do Estado, e ir pela BR 259, passando por Colatina, no Noroeste capixaba. Na sequência, é necessário seguir pela rodovia estadual às margens do Rio Doce. Essa alternativa faz com que os motoristas fiquem quase uma hora a mais no volante.
Pelo caminho interditado, na BR 101, a viagem entre Vitória e Linhares tem 137 km e ocorre em 2h36. Já no desvio apontado pela PRF, o percurso é de 199 km e ocorre em 3h28, conforme informações do Google Maps.