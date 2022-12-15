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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuvas intensas; veja cidades

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos podem chegar a 60 km/h

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 17:47

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 dez 2022 às 17:47
Chuva em Vitória
Cidades do Norte do Estado recebem alerta de chuva Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas que podem atingir cidades do Norte do Espírito Santo até a manhã desta sexta-feira (16).
O aviso é de cor amarela — o menor na escala de risco — e começou a valer às 9h24 desta quinta-feira (15), com término às 10h de sexta. Ao todo, 11 cidades estão na lista. São elas:
  1. Água Doce do Norte
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Montanha
  6. Mucurici
  7. Nova Venécia
  8. Pedro Canário
  9. Pinheiros
  10. Ponto Belo
  11. São Mateus
Nessas regiões, de acordo com o instituto, pode chover entre 20 mm e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 km e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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