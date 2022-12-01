Chuva no ES: mais de 2 mil pessoas já tiveram que sair de casa

A Defesa Civil do Espírito Santo informou, no final da tarde desta quinta-feira (01), que mais de 2 mil pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas que atingem o Estado
há uma semana. Desabamento de casas, alagamentos, deslizamentos de terra e até a morte de uma pessoa foram registrados em diferentes cidades capixabas.
Foram contabilizados 1.596 desalojados e 530 desabrigados em 14 localidades, totalizando 2.126 pessoas. Os municipios em situação mais crítica são Viana, na Grande Vitória, e Santa Leopoldina, na Região Serrana, conforme apontou o órgão. Somadas, elas possuem 1.417 moradores em risco.
Em Linhares e Aracruz, na Região Norte, a situação não é diferente: mais de 360 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, Fundão, na Região Metropolitana, aparece no topo, com 225,8 mm. Na sequência vem Viana, com 171,8 mm, e Ibiraçu, no Norte, com 167,13 mm.
As fortes chuvas fizeram Fundão e Serra serem classificadas com risco alto para deslizamentos. Ibiraçu, Aracruz, Cariacica e Viana também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.
A lista dos telefones de emergência das Defesas Civis de cada município pode ser acessada neste link
. Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.