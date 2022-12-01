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Prejuízos

Chuva no ES: mais de 2 mil pessoas já tiveram que sair de casa

Foram contabilizados 1.596 desalojados e 530 desabrigados em 14 diferentes cidades capixabas. A situação é crítica em Viana, Santa Leopoldina e Linhares

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:16

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 dez 2022 às 18:16
Inundação causada pela chuva no Bairro Portal de Cariacica, em Cariacica
Inundação causada pela chuva no Bairro Portal de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A Defesa Civil do Espírito Santo informou, no final da tarde desta quinta-feira (01), que mais de 2 mil pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas que atingem o Estado há uma semana. Desabamento de casas, alagamentos, deslizamentos de terra e até a morte de uma pessoa foram registrados em diferentes cidades capixabas.
Foram contabilizados 1.596 desalojados e 530 desabrigados em 14 localidades, totalizando 2.126 pessoas. Os municipios em situação mais crítica são Viana, na Grande Vitória, e Santa Leopoldina, na Região Serrana, conforme apontou o órgão. Somadas, elas possuem 1.417 moradores em risco.
Em Linhares e Aracruz, na Região Norte, a situação não é diferente: mais de 360 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 
Número de desalojados e desabrigados no ES
Número de desalojados e desabrigados no ES Crédito: Defesa Civil do ES
Pelo menos dois municípios já declararam situação de emergência por conta das fortes chuvasLinhares e Fundão. A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que o mau tempo não dê trégua até esta sexta-feira (02).
Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, Fundão, na Região Metropolitana, aparece no topo, com 225,8 mm. Na sequência vem Viana, com 171,8 mm, e Ibiraçu, no Norte, com 167,13 mm.
Acumulado de chuva nas últimas 24 horas
Acumulado de chuva nas últimas 24 horas Crédito: Defesa Civil do ES
As fortes chuvas fizeram Fundão e Serra serem classificadas com risco alto para deslizamentos. Ibiraçu, Aracruz, Cariacica e Viana também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.

Diferença entre desabrigados e desalojados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. 

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Entenda

A lista dos telefones de emergência das Defesas Civis de cada município pode ser acessada neste link. Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.

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