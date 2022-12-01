Moradores cavam vala para água da chuva escoar no litoral de Aracruz

Diante dos muitos alagamentos e prejuízos causados pela chuva no Espírito Santo, os moradores da Barra do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte do Estado, cavaram uma vala para escoar a água da chuva no vilarejo. O trabalho começou na manhã desta quinta-feira (1) e mobilizou a comunidade local bem como a Vila do Riacho.
Segundo um morador da região, que pediu para não ser identificado, cerca de 80 pessoas ajudaram ajudando a cavar o valão, aberto em direção ao mar. Além disso, cinco barcos estão auxiliando a ação que teve início às 6h30 da manhã.
Ele contou que o objetivo é impedir que a água da chuva alague a comunidade, que fica próxima ao rio da Barra do Riacho. “O rio não está suportando escoar toda a água, a Vila do Riacho está enchendo, muita água vindo de Linhares, Colatina e precisa de um lugar para escoar”, explicou.
Sendo assim, a população está abrindo uma vala para dar maior vazão a água. “Qualquer volume de chuva que chegar na Vila do Riacho, alaga tudo”, disse. O morador também informou que a comunidade tentou entrar em contato com a prefeitura, mas não conseguiu apoio.
De acordo com ele, os moradores também estão ajudando com a alimentação e a água dos trabalhadores. "Esse é um trabalho da comunidade”, destacou.
Em 2013, o morador informou que aconteceu outra situação parecida na região. Nessa época, a população também se mobilizou e cavou um valão para a água da chuva escorrer.
Procurada, a prefeitura disse, por meio de nota, que "o prefeito Dr. Coutinho, acompanhado dos secretários municipais de Ações Estratégicas, Jeesala Coutinho, Obras e Infraestrutura, Rafael Borgo, Transporte e Serviços Urbanos, Almir Vianna, estiveram em Barra do Riacho para acompanhar e definir ações de escavação de uma vala para escoar a água do Rio Riacho e direcioná-la para ao mar. A Prefeitura de Aracruz disponibilizará uma retroescavadeira para contribuir com a realização das ações no local".