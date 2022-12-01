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Moradores cavam vala para água da chuva escoar no litoral de Aracruz

Para evitar novos alagamentos e diminuir o acúmulo de água da chuva, cerca de 80 moradores da Barra e Vila do Riacho se mobilizaram e realizam o serviço

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 16:22

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 dez 2022 às 16:22
Diante dos muitos alagamentos e prejuízos causados pela chuva no Espírito Santo, os moradores da Barra do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte do Estado, cavaram uma vala para escoar a água da chuva no vilarejo. O trabalho começou na manhã desta quinta-feira (1) e mobilizou a comunidade local bem como a Vila do Riacho.
Segundo um morador da região, que pediu para não ser identificado, cerca de 80 pessoas ajudaram ajudando a cavar o valão, aberto em direção ao mar. Além disso, cinco barcos estão auxiliando a ação que teve início às 6h30 da manhã. 
Moradores de Aracruz cavam valão para água da chuva escoar
Cerca de 80 pessoas estão cavando um valão na praia da Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Guilherme Rangel
Ele contou que o objetivo é impedir que a água da chuva alague a comunidade, que fica próxima ao rio da Barra do Riacho. “O rio não está suportando escoar toda a água, a Vila do Riacho está enchendo, muita água vindo de Linhares, Colatina e precisa de um lugar para escoar”, explicou.
Moradores de Aracruz cavam valão para água da chuva escoar
Os moradores estão cavando a valão para água da chuva escoar desde às 6h30 da manhã Crédito: Leitor | A Gazeta
Sendo assim, a população está abrindo uma vala para dar maior vazão a água. “Qualquer volume de chuva que chegar na Vila do Riacho, alaga tudo”, disse. O morador também informou que a comunidade tentou entrar em contato com a prefeitura, mas não conseguiu apoio.
De acordo com ele, os moradores também estão ajudando com a alimentação e a água dos trabalhadores. "Esse é um trabalho da comunidade”, destacou.
Moradores de Aracruz cavam valão para água da chuva escoar
Moradores estão ajudando com a alimentação das pessoas que estão cavando o valão Crédito: Leitor | A Gazeta
Em 2013, o morador informou que aconteceu outra situação parecida na região. Nessa época, a população também se mobilizou e cavou um valão para a água da chuva escorrer.
Procurada, a prefeitura disse, por meio de nota, que "o prefeito Dr. Coutinho, acompanhado dos secretários municipais de Ações Estratégicas, Jeesala Coutinho, Obras e Infraestrutura, Rafael Borgo, Transporte e Serviços Urbanos, Almir Vianna, estiveram em Barra do Riacho para acompanhar e definir ações de escavação de uma vala para escoar a água do Rio Riacho e direcioná-la para ao mar. A Prefeitura de Aracruz disponibilizará uma retroescavadeira para contribuir com a realização das ações no local".

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