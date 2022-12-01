Moradores cavam vala para água da chuva escoar no litoral de Aracruz

Segundo um morador da região, que pediu para não ser identificado, cerca de 80 pessoas ajudaram ajudando a cavar o valão, aberto em direção ao mar. Além disso, cinco barcos estão auxiliando a ação que teve início às 6h30 da manhã.

Cerca de 80 pessoas estão cavando um valão na praia da Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Guilherme Rangel

Ele contou que o objetivo é impedir que a água da chuva alague a comunidade, que fica próxima ao rio da Barra do Riacho. “O rio não está suportando escoar toda a água, a Vila do Riacho está enchendo, muita água vindo de Linhares, Colatina e precisa de um lugar para escoar”, explicou.

Os moradores estão cavando a valão para água da chuva escoar desde às 6h30 da manhã Crédito: Leitor | A Gazeta

Sendo assim, a população está abrindo uma vala para dar maior vazão a água. “Qualquer volume de chuva que chegar na Vila do Riacho, alaga tudo”, disse. O morador também informou que a comunidade tentou entrar em contato com a prefeitura, mas não conseguiu apoio.

De acordo com ele, os moradores também estão ajudando com a alimentação e a água dos trabalhadores. "Esse é um trabalho da comunidade”, destacou.

Moradores estão ajudando com a alimentação das pessoas que estão cavando o valão Crédito: Leitor | A Gazeta

Em 2013, o morador informou que aconteceu outra situação parecida na região. Nessa época, a população também se mobilizou e cavou um valão para a água da chuva escorrer.