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Prejuízos

Chuvas no ES: mais de 450 pessoas já tiveram de sair de casa no Estado

Foram contabilizados 305 desalojados e 151 desabrigados em 12 diferentes cidades capixabas. A situação é crítica em Aracruz e Vila Pavão
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 nov 2022 às 20:47

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 20:47

Chuva e ventania derrubam árvore sobre carro em Santo Antônio na manhã do dia 28, segunda-feira
A chuva dos últimos dias tem provocado prejuízos em todas as regiões do Estado e centenas de pessoas já saíram de casa Crédito: Fernando Madeira
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo e que devem permanecer nos próximos dias, já fizeram com que 456 pessoas deixassem as próprias casas. No boletim da Defesa Civil Estadual, emitido às 17h desta terça-feira (29), foram contabilizados 305 desalojados e 151 desabrigados, em 12 diferentes cidades capixabas.
Os municipios em situação mais crítica são Vila Pavão, na região Noroeste, e Aracruz, no Norte. Somadas, elas possuem mais de 300 moradores em risco. Em Aracruz, uma cratera se abriu na BR 101, na divisa com Linhares. Já Vila Pavão ficou "embaixo d'água" na última sexta-feira (25), com ruas, casas e comércios alagados.  
  • Afonso Claudio - Desalojados: 3 
  • Cariacica - Desalojados: 3 | Desabrigados: 1 
  • Fundão - Desalojados: 4 
  • Linhares - Desabrigados: 11
  • Pedro Canário - Desalojados: 2 
  • Vargem Alta - Desalojados: 14 
  • Vila Pavão - Desalojados: 72 | Desabrigados: 8 
  • Santa Leopoldina - Desalojados: 15
  • Sooretama - Desalojados: 28 
  • São Mateus - Desalojados: 4 | Desabrigados: 42 
  • João Neiva - Desalojados: 3 | Desabrigados: 5 
  • Aracruz - Desalojados: 150 | Desabrigados: 84
Região mais afetada pelas recentes chuvas, o Norte capixaba ainda tem 11 desabrigados em Linhares e 42 em São Mateus. Neste último, números da administração municipal já dão conta de quase 100 pessoas fora de casa. Além disso, João Neiva e Sooretama registram 3 e 28 desalojados, respectivamente.
Na Grande Vitória, há 4 pessoas nessa situação em Cariacica, mesmo número de desalojados em Fundão.

Diferença entre desabrigados e desalojados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. 

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Tempo instável

A chuva não vai dar trégua em boa parte do Estado pelos próximos dias. O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, um de chuvas intensas e outro de tempestades, válidos até às 10h desta quarta-feira (30). Os avisos são laranjas, ou seja, cuja classificação de risco é considerada perigosa.

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