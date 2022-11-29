Chuvas no ES: mais de 450 pessoas já tiveram de sair de casa no Estado

- Afonso Claudio - Desalojados: 3
- Cariacica - Desalojados: 3 | Desabrigados: 1
- Fundão - Desalojados: 4
- Linhares - Desabrigados: 11
- Pedro Canário - Desalojados: 2
- Vargem Alta - Desalojados: 14
- Vila Pavão - Desalojados: 72 | Desabrigados: 8
- Santa Leopoldina - Desalojados: 15
- Sooretama - Desalojados: 28
- São Mateus - Desalojados: 4 | Desabrigados: 42
- João Neiva - Desalojados: 3 | Desabrigados: 5
- Aracruz - Desalojados: 150 | Desabrigados: 84
Diferença entre desabrigados e desalojados
Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.