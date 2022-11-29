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Vídeo: na chuva, carro invade contramão e quase causa acidente na Serra

Registro foi feito na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Audifax Barcelos. Apesar do susto, segundo testemunhas, ninguém se feriu
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 nov 2022 às 18:56

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:56

Como se já não bastassem os perigos de dirigir na chuva, ainda tem quem arrisque manobras que colocam a vida de outras pessoas em risco. Imagens enviadas ao jornal A Gazeta mostram o momento em que um Voyage cinza invade a contramão na Avenida Audifax Barcelos, na Serra, obrigando outros motoristas a desviarem bruscamente para o acostamento nesta terça-feira (29), quase ao ponto de colidirem com postes de energia elétrica
O vídeo foi gravado por um morador da Serra, de 37 anos, que preferiu não se identificar, por volta das 6h30. Ele seguia para o trabalho no bairro Civit II, junto com a esposa, quando o fato aconteceu. Apesar do susto, ninguém se feriu.
"Eu estava na avenida quando, em determinado momento, percebi que as duas pessoas na minha frente começaram a desviar de alguma coisa. Consegui enxergar um farol acesso, vindo para cima de todo mundo. Fui tentando ir para o canteiro, mas foi muito rápido. De repente, vi que ele já estava em cima de mim e joguei o carro com tudo para o lado", relembrou.
"Essa é a primeira vez que algo do tipo acontece comigo. Foi um grande susto, mas consegui manter a calma e todo mundo ficou bem. Ninguém se machucou e também não tivemos nenhuma perda material"
X. - Motorista de 37 anos que preferiu não se identificar
De acordo com o condutor de 37 anos, pelo menos quatro veículos quase colidiram de frente com o Voyage. Um deles, inclusive, chegou a rodar na pista, devido à forte chuva que caía na hora. Por sorte, um carro que seguia atrás também conseguiu escapar.
Vídeo: na chuva, carro invade contramão e quase causa acidente na Serra
"O primeiro carro acabou rodando na pista – acredito que escorregou em alguma poça de água na hora de tentar desviar – e o segundo seguiu o trajeto dele. Logo depois outro carro viu a movimentação, parou para falar com a gente e disse que também quase tinha sido acertado", afirmou.
Ainda segundo a testemunha, apesar de não conseguir identificar quantas pessoas estavam no Voyage, o carro parecia apresentar algumas avarias: "Ele tinha um amassado na frente, o lado do motorista estava meio baixo, como se estivesse com o pneu furado, e o para-choque do lado do carona parecia estar quebrado. Fico até com medo de ser alguém perigoso", contou.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.

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