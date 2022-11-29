Emerson de Oliveira Lopes Vieira, de 29 anos, foi encaminhado ao presídio após ser preso em flagrante Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 29 anos abordou uma menina de 11, no meio da rua, dizendo ter doces que haviam sobrado em casa para atraí-la até o local e estuprá-la, na Barra do Jucu, Vila Velha . Quem salvou a garota foi um morador, que estranhou a situação, arrombou a porta da residência e tirou ela de lá.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo aconteceu pouco antes das 19h desta segunda-feira (28). Segundo relato da criança, ela saiu de casa de bicicleta para comprar refrigerante em uma distribuidora de bebidas. Na volta, a menina parou para conversar com amigas.

Nesse momento, o criminoso, identificado como Emerson de Oliveira Lopes Vieira, apareceu. Ele disse que tinha doces em casa, que sobraram de uma festa de Halloween, e convenceu a menina a segui-lo.

Um morador percebeu e estranhou a movimentação. "Vi e falei com meu amigo que o cara estava levando a menina para a casa dele", disse a testemunha em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.

Your browser does not support the audio element. Homem diz ter doces em casa, atrai e estupra menina de 11 anos no ES

Com ajuda de uma vizinha, ele arrombou a porta e flagrou o estupro. "Fui chamando, arrombei a porta, dei um soco nele e tirei a menina. Ele bateu nela, bateu na cabeça dela. Ela estava machucada. Os amigos vieram todos para cima de mim. Tinha três pessoas na casa e um lá fora vigiando", revelou.

A reportagem tentou falar com os amigos que moram na casa do suspeito, mas eles se recusaram a atender. A criança foi encaminhada para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória para realizar exame de corpo de delito.

O avô dela conversou com a TV Gazeta. Abalado, ele desabafou, dizendo que a menina está traumatizada.

"Não tenho o que falar. Coração partido, só com o amor de Cristo, se não fosse ele eu já teria perdido a cabeça." X - Avô da menina estuprada