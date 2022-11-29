Mapa informa áreas de risco de deslizamento e alagamentos no ES

O Espírito Santo tem alertas de risco de alagamento e deslizamento de terra emitidos para diversos municípios, devido às chuvas. Confira no mapa elaborado por A Gazeta quais áreas estão mais propensas a esses perigos.
- O infográfico é interativo. É possível verificar os avisos ou áreas de monitoramento nos municípios específicos passando o mouse por cima dos símbolos de chuva
- É possível aumentar ou diminuir o zoom, clicando nos símbolos + ou -, à direita do gráfico.
- Para elaboração do material, foram considerados os registros dos boletins da Defesa Civil Estadual, assim como dados enviados pelos municípios da Grande Vitória.
Nos últimos dias, diversos municípios capixabas registraram alagamentos, queda de barreiras, queda de árvores. Houve dano a casas, veículos e estradas. Além de famílias desalojadas e desabrigadas em função das chuvas.