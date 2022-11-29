Chuvas prejudicam abastecimento de água na Grande Vitória; veja locais

Em razão da turbidez na água provocada pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a vazão de água tratada pela Cesan está reduzida para os municípios de Fundão, Serra e Vitória. Segundo a companhia, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Ainda de acordo com a Cesan, o abastecimento será normalizado gradativamente assim que a água dos rios permitir melhores condições para tratamento.
Veja lista dos bairros afetados
Fundão
- COSTA AZUL
- DIREÇÃO
- ENSEADA DAS GARÇAS
- MIRANTE DA PRAIA
- PRAIA GRANDE
- RIO PRETO
- VILA TONGO
Serra
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
- HOSPITAL METROPOLITANO
- VITÓRIA APART HOSPITAL
- ALTEROSAS
- ANDRÉ CARLONI
- BALNEÁRIO CARAPEBUS
- BARCELONA
- BARRO BRANCO
- BELVEDERE
- BICANGA
- BOA VISTA I
- BOA VISTA II
- BOULEVARD LAGOA
- CAÇAROCA
- CAMARÁ
- CAMPINHO DA SERRA I
- CAMPINHO DA SERRA II
- CANTINHO DO CÉU
- CARAPINA GRANDE
- CASCATA
- CASTELÂNDIA
- CENTRAL CARAPINA
- CENTRO SERRA
- CHÁCARA PARREIRAL
- CIDADE CONTINENTAL
- CIDADE POMAR
- CIVIT I
- CIVIT II
- COLINA DA SERRA
- COLINA DE LARANJEIRAS
- CONJUNTO CARAPINA I
- CONJUNTO JACARAÍPE
- CONTINENTAL
- COSTA DOURADA
- COSTABELA
- BAIRRO DAS LARANJEIRAS
- BAIRRO DE FÁTIMA
- DIAMANTINA
- DIVINÓPOLIS
- ELDORADO
- ENSEADA JACARAÍPE
- ESTÂNCIA MONAZÍTICA
- EURICO SALES
- FEU ROSA
- GUARACIABA
- HÉLIO FERRAZ
- JARDIM ATLÂNTICO
- JARDIM BELA VISTA
- JARDIM CARAPINA
- JARDIM DA SERRA
- JARDIM GUANABARA
- JARDIM LIMOEIRO
- JARDIM PRIMAVERA
- JARDIM TROPICAL
- JOSÉ DE ANCHIETA
- JOSÉ DE ANCHIETA II
- JOSÉ DE ANCHIETA III
- LAGOA DE CARAPEBUS
- LAGOA DE JACARAÍPE
- LARANJEIRAS VELHA
- MANGUINHOS
- MANOEL PLAZA
- MARBELLA
- MARIA NIOBE
- MARINGÁ
- MATA DA SERRA
- MORADA LARANJEIRAS
- N SENHORA DA CONCEIÇÃO
- NOVA ALMEIDA
- NOVA CARAPINA I
- NOVA CARAPINA II
- NOVA ZELÂNDIA
- NOVO
- NOVO HORIZONTE
- NOVO PORTO CANOA
- OURIMAR
- PALMEIRAS
- PARQ DAS GAIVOTAS
- PARQUE DE JACARAÍPE
- PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
- PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
- PARQ RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
- PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
- PARQUE SANTA FÉ
- PITANGA
- PLANALTO DE CARAPINA
- PLANALTO SERRANO
- PLANÍCIE DA SERRA
- POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
- PORTAL DE JACARAÍPE
- PORTO CANOA
- PORTO DOURADO
- PRAIA DA BALEIA
- PRAIA DE CAPUBA
- PRAIA DE CARAPEBUS
- PRAIAMAR
- REIS MAGOS
- RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA
- RESIDENCIAL JACARAÍPE
- RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
- ROSÁRIO DE FATIMA
- SANTA LUZIA
- SANTA RITA DE CASSIA
- SANTO ANTONIO
- SÃO DIOGO I
- SÃO DIOGO II
- SÃO DOMINGOS
- SÃO FRANCISCO
- SÃO GERALDO
- SÃO JOÃO
- SÃO JUDAS TADEU
- SÃO LOURENÇO
- SÃO MARCOS I
- SÃO MARCOS II
- SÃO PATRÍCIO
- SÃO PEDRO
- SERRA DOURADA I
- SERRA DOURADA II
- SERRA DOURADA III
- SERRAMAR
- SOLAR DE ANCHIETA
- TAQUARA I
- TAQUARA II
- VALPARAÍSO
- VILA NOVA DE COLARES
- VISTA DA SERRA I
- VISTA DA SERRA II
Vitória
- HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA PAULA
- HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÚRSULA
- VALE
- ANTONIO HONÓRIO
- BOA VISTA
- GOIABEIRAS
- JABOUR
- JARDIM CAMBURI
- JARDIM DA PENHA
- MARIA ORTIZ
- MATA DA PRAIA
- MORADA DE CAMBURI
- PONTAL DE CAMBURI
- BAIRRO REPÚBLICA
- SEGURANÇA DO LAR
- SÓLON BORGES