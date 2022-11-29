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Turbidez na água

Chuvas prejudicam abastecimento de água na Grande Vitória; veja locais

Segundo a companhia, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água

Publicado em 

29 nov 2022 às 10:42

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 10:42

Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Em razão da turbidez na água provocada pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a vazão de água tratada pela Cesan está reduzida para os municípios de Fundão, Serra e Vitória. Segundo a companhia, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. 
Ainda de acordo com a Cesan, o abastecimento será normalizado gradativamente assim que a água dos rios permitir melhores condições para tratamento.

Veja lista dos bairros afetados

Fundão

  • COSTA AZUL
  • DIREÇÃO
  • ENSEADA DAS GARÇAS
  • MIRANTE DA PRAIA
  • PRAIA GRANDE
  • RIO PRETO
  • VILA TONGO

Serra

  • HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA
  • HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
  • HOSPITAL METROPOLITANO
  • VITÓRIA APART HOSPITAL
  • ALTEROSAS
  • ANDRÉ CARLONI
  • BALNEÁRIO CARAPEBUS
  • BARCELONA
  • BARRO BRANCO
  • BELVEDERE
  • BICANGA
  • BOA VISTA I
  • BOA VISTA II
  • BOULEVARD LAGOA
  • CAÇAROCA
  • CAMARÁ
  • CAMPINHO DA SERRA I
  • CAMPINHO DA SERRA II
  • CANTINHO DO CÉU
  • CARAPINA GRANDE
  • CASCATA
  • CASTELÂNDIA
  • CENTRAL CARAPINA
  • CENTRO SERRA
  • CHÁCARA PARREIRAL
  • CIDADE CONTINENTAL
  • CIDADE POMAR
  • CIVIT I
  • CIVIT II
  • COLINA DA SERRA
  • COLINA DE LARANJEIRAS
  • CONJUNTO CARAPINA I
  • CONJUNTO JACARAÍPE
  • CONTINENTAL
  • COSTA DOURADA
  • COSTABELA
  • BAIRRO DAS LARANJEIRAS
  • BAIRRO DE FÁTIMA
  • DIAMANTINA
  • DIVINÓPOLIS
  • ELDORADO
  • ENSEADA JACARAÍPE
  • ESTÂNCIA MONAZÍTICA
  • EURICO SALES
  • FEU ROSA
  • GUARACIABA
  • HÉLIO FERRAZ
  • JARDIM ATLÂNTICO
  • JARDIM BELA VISTA
  • JARDIM CARAPINA
  • JARDIM DA SERRA
  • JARDIM GUANABARA
  • JARDIM LIMOEIRO
  • JARDIM PRIMAVERA
  • JARDIM TROPICAL
  • JOSÉ DE ANCHIETA
  • JOSÉ DE ANCHIETA II
  • JOSÉ DE ANCHIETA III
  • LAGOA DE CARAPEBUS
  • LAGOA DE JACARAÍPE
  • LARANJEIRAS VELHA
  • MANGUINHOS
  • MANOEL PLAZA
  • MARBELLA
  • MARIA NIOBE
  • MARINGÁ
  • MATA DA SERRA
  • MORADA LARANJEIRAS
  • N SENHORA DA CONCEIÇÃO
  • NOVA ALMEIDA
  • NOVA CARAPINA I
  • NOVA CARAPINA II
  • NOVA ZELÂNDIA
  • NOVO
  • NOVO HORIZONTE
  • NOVO PORTO CANOA
  • OURIMAR
  • PALMEIRAS
  • PARQ DAS GAIVOTAS
  • PARQUE DE JACARAÍPE
  • PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
  • PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
  • PARQ RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
  • PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
  • PARQUE SANTA FÉ
  • PITANGA
  • PLANALTO DE CARAPINA
  • PLANALTO SERRANO
  • PLANÍCIE DA SERRA
  • POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
  • PORTAL DE JACARAÍPE
  • PORTO CANOA
  • PORTO DOURADO
  • PRAIA DA BALEIA
  • PRAIA DE CAPUBA
  • PRAIA DE CARAPEBUS
  • PRAIAMAR
  • REIS MAGOS
  • RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA
  • RESIDENCIAL JACARAÍPE
  • RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
  • ROSÁRIO DE FATIMA
  • SANTA LUZIA
  • SANTA RITA DE CASSIA
  • SANTO ANTONIO
  • SÃO DIOGO I
  • SÃO DIOGO II
  • SÃO DOMINGOS
  • SÃO FRANCISCO
  • SÃO GERALDO
  • SÃO JOÃO
  • SÃO JUDAS TADEU
  • SÃO LOURENÇO
  • SÃO MARCOS I
  • SÃO MARCOS II
  • SÃO PATRÍCIO
  • SÃO PEDRO
  • SERRA DOURADA I
  • SERRA DOURADA II
  • SERRA DOURADA III
  • SERRAMAR
  • SOLAR DE ANCHIETA
  • TAQUARA I
  • TAQUARA II
  • VALPARAÍSO
  • VILA NOVA DE COLARES
  • VISTA DA SERRA I
  • VISTA DA SERRA II

Vitória

  • HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA PAULA 
  • HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÚRSULA
  • VALE 
  •  ANTONIO HONÓRIO 
  •  BOA VISTA 
  • GOIABEIRAS 
  •  JABOUR 
  • JARDIM CAMBURI 
  • JARDIM DA PENHA 
  •  MARIA ORTIZ 
  •  MATA DA PRAIA 
  •  MORADA DE CAMBURI 
  •  PONTAL DE CAMBURI 
  •  BAIRRO REPÚBLICA 
  •  SEGURANÇA DO LAR 
  •  SÓLON BORGES

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