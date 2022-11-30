Família é resgatada de helicóptero após ficar ilhada em Aracruz

Uma família foi resgatada com o auxílio do helicóptero do Notaer, na manhã desta quarta-feira (30), após ficar ilhada por conta das chuvas fortes em Vila do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte do Estado.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) informou que recebeu um pedido de apoio do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, os militares tentaram o resgate com uso de embarcação, porém sem sucesso. Depois, acionaram a aeronave do Notaer.
Após alguns breves minutos de sobrevoo na região, a equipe conseguiu encontrar a família, composta por duas mulheres e dois homens, sem as idades divulgadas. Ainda de acordo com o Notaer, eles foram levados para o centro da Vila, onde foram entregues aos militares do Corpo de Bombeiros para as triagem e procedimentos de praxe.