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Muita chuva

Família é resgatada de helicóptero após ficar ilhada em Aracruz

Temporais seguidos no município do Norte capixaba deixaram regiões inundadas e inacessíveis por via terrestre; moradores foram resgatados na manhã desta quarta (30)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 nov 2022 às 16:20

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:20

Uma família foi resgatada com o auxílio do helicóptero do Notaer, na manhã desta quarta-feira (30), após ficar ilhada por conta das chuvas fortes em Vila do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte do Estado.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) informou que recebeu um pedido de apoio do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, os militares tentaram o resgate com uso de embarcação, porém sem sucesso. Depois, acionaram a aeronave do Notaer.
Família é resgatada após ficar ilhada devido às chuvas fortes em Aracruz
A região de Vila do Riacho, na orla aracruzense, ficou completamente alagada por conta dos temporais Crédito: Notaer
Após alguns breves minutos de sobrevoo na região, a equipe conseguiu encontrar a família, composta por duas mulheres e dois homens, sem as idades divulgadas. Ainda de acordo com o Notaer, eles foram levados para o centro da Vila, onde foram entregues aos militares do Corpo de Bombeiros para as triagem e procedimentos de praxe.
Família é resgatada após ficar ilhada devido às chuvas fortes em Aracruz
O piloto do helicóptero do Notaer encontrou uma pequena área seca para realizar o pouso e o resgate  Crédito: Notaer

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