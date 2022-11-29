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ES-124

Vídeo: temporal "revira" asfalto de rodovia estadual em Aracruz

Um motorista que passou pelo local nesta terça-feira (29) flagrou o problema. Apesar de danos, estrada não está interditada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 19:23

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 19:23

A rodovia estadual que liga Guaraná, em Aracruz, à sede do município, ficou praticamente intransitável em alguns pontos, após a chuva que assola a cidade e a região há dias. O pavimento asfáltico se rompeu e a pista ficou destroçada. Um motorista que passou pelo local nesta terça-feira (29) flagrou o problema.
Para escapar dos buracos e valetas que se formaram nas faixas de rolamento da ES-124, os motoristas chegam a ir para o acostamento.
Apesar dos danos, a estrada não será interdita. A orientação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) é que os motoristas trafeguem com cautela nas rodovias em períodos de chuva.
Disse ainda uma equipe já esteve no trecho e está sinalizando os pontos de passagem com algum comprometimento.

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