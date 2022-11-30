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Dados do Cemaden

Fundão e Aracruz são as cidades do Brasil onde mais choveu em 4 dias

Zona de Convergência do Atlântico Sul tem provocado chuva forte no Espírito Santo e tempo deve continuar fechado durante todo o fim de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 nov 2022 às 10:08

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 10:08

  Crédito: Climatempo/Cemaden
O município de Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, registrou o maior acumulado de chuva do Brasil entre a manhã de 25 e 29 de novembro. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), levantados pela empresa Climatempo, mostram que cidades do Espírito Santo e de Santa Catarina figuram entre as que mais choveu nesse período de 96 horas (quatro dias).
Em Fundão, o acumulado foi de 447.8 mm, deixando a cidade na ponta da lista. Na sequência aparecem sete cidades de Santa Catarina e Aracruz (296.5 mm), no Norte capixaba, na nona colocação.
Em Aracruz, a chuvarada levou parte da BR 101, que nesta quarta-feira (30), recebe uma força-tarefa da Eco 101 para ser reconstruída. A expectativa da concessionária é entregar a obra em 72 horas (até sexta-feira, dia 2)
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo ocorrem devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), comum nesta época da passagem da primavera para o verão. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que o tempo chuvoso cesse a partir do dia 5 de dezembro

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