Fundão e Aracruz são as cidades do Brasil onde mais choveu em 4 dias

O município de Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, registrou o maior acumulado de chuva do Brasil entre a manhã de 25 e 29 de novembro. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), levantados pela empresa Climatempo, mostram que cidades do Espírito Santo e de Santa Catarina figuram entre as que mais choveu nesse período de 96 horas (quatro dias).