Notaer transporta mulher a tempo de receber rim em meio às chuvas no ES

Uma história de esperança em meio ao caos provocado pelas fortes chuvas no Espírito Santo: uma mulher de 70 anos, moradora de Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, conseguiu ser transportada de helicóptero para a Grande Vitória a tempo para realizar um transplante de rim, na tarde desta quinta-feira (1º).
O desafio começou durante a manhã. De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), dona Ilda Moreira da Silva está na fila para receber um transplante de rim há 5 anos e foi informada, por volta das 10h30, que havia um órgão provavelmente compatível com as condições dela.
"Quando eu recebi a notícia fiquei muito triste, porque achei que não ia conseguir estar aqui (no hospital em Vila Velha), mas graças a Deus estamos aqui"
O problema é que idosa estava em casa, na localidade de Araguaia. Por conta das chuvas que assolam o Espírito Santo, o transporte terrestre dela até a Grande Vitória seria muito demorado (principalmente pelas interdições em Viana), e ela precisava chegar ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, até 14h, por causa do tempo de sobrevida do órgão doado.
Chegando às 14h, ela conseguiria fazer todos os exames para conseguir entrar para a cirurgia às 18h, tempo limite para o transplante.
Desta forma, o Notaer foi acionado e conseguiu fazer o transporte da dona Ilda, que foi acompanhada pela filha, até o heliporto de Vitória, na Rodoviária da Capital, por volta das 14h desta quinta-feira (1º). De lá, ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o hospital em Vila Velha.