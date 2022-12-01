Viana é cidade onde mais choveu e ES tem mais de 700 fora de casa

A cidade de Viana, na Grande Vitória, é onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta quinta-feira (1º). O município está em risco moderado para deslizamentos de terra e já registrou desabamento de casa, que matou um idoso soterrado e deixou uma mulher ferida, além de vias interditadas por conta da chuva forte que atinge o Estado
.
Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, Viana aparece no topo, com 146,8 mm. Na sequência vem Anchieta, no Litoral Sul, com 102,4 mm, e Santa Leopoldina, na Região Serrana, com 97,27 mm.
As fortes chuvas fizeram Fundão e Serra serem classificadas com risco alto para deslizamentos e alagamentos. Ibiraçu e Aracruz também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.
Mais impactada na quarta-feira (30), Linhares não aparece na lista das cidades onde mais choveu, mas o trecho do Rio Doce, que passa pelo município, se aproximou da cota de atenção. O nível de alerta no monitoramento de rios é o primeiro antes da cota de alerta e cota de inundação.
O número de pessoas fora de casa saltou de 615 para 735 em 24 horas. A maior quantidade está em Aracruz, que tem 150 desalojados e 84 desabrigados. Linhares, na mesma região, tem 133 desabrigados.
A Defesa Civil alerta que deve continuar chovendo forte entre esta quinta-feira (1º) e sexta-feira (2), com impacto excepcional, principalmente na Grande Vitória, efeito alto na Região Norte, e impacto moderado no Noroeste capixaba.
A quinta-feira (1º)
deve ter aumento da instabilidade no estado, devido à entrada de sistemas convectivos de mesoescala ligados a diferentes processos atmosféricos, avançando do mar para o continente. Não se descarta a ocorrência de totais diários de chuva expressivos em trechos da Grande Vitória
e Centro-Nordeste. Ocorre variação de nuvens no estado e estão previstas chuvas e pancadas de chuva, sendo moderadas a fortes em diversos trechos.
O total diário de chuva tende a ser elevado ou até excepcional em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória
e o Centro-Nordeste. Não se descarta alguma trovoada isolada. Atenção para a probabilidade moderada para rajadas de vento de 55 km/h a 65 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos da faixa leste do Estado.
Na sexta-feira (2)
, ainda há chance de totais diários de chuva expressivos em pontos isolados das vizinhanças da Grande Vitória
e microrregião de Aracruz. Ocorre variação de nuvens no estado, sendo provável que os períodos de céu encoberto sejam maiores, durante este dia.
Estão previstas chuvas e pancadas de chuva, possivelmente moderadas a ocasionalmente fortes em pontos isolados. O total diário de chuva pode ser relativamente elevado em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória
e as vizinhanças de Aracruz. Não se descarta alguma trovoada isolada. Persiste a probabilidade moderada para rajadas de vento de 55 km/h a 60 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos do leste capixaba.