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Balanço de 24h

Viana é cidade onde mais choveu e ES tem mais de 700 fora de casa

No município, desabamento de casa matou idoso e deixou mulher ferida e vias estão interditadas devido a deslizamentos e alagamentos; veja boletim de 24h da Defesa Civil Estadual

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 07:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2022 às 07:58
KM 302,9 da BR 101 em Viana totalmente alagado
KM 302,9 da BR 101 em Viana totalmente alagado Crédito: Divulgação/PRF
A cidade de Viana, na Grande Vitória, é onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta quinta-feira (1º). O município está em risco moderado para deslizamentos de terra e já registrou desabamento de casa, que matou um idoso soterrado e deixou uma mulher ferida, além de vias interditadas por conta da chuva forte que atinge o Estado

Chuva provoca alagamentos, deslizamentos e morte em Viana

Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, Viana aparece no topo, com 146,8 mm. Na sequência vem Anchieta, no Litoral Sul, com 102,4 mm, e Santa Leopoldina, na Região Serrana, com 97,27 mm.
As fortes chuvas fizeram Fundão e Serra serem classificadas com risco alto para deslizamentos e alagamentos. Ibiraçu e Aracruz também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.
Mais impactada na quarta-feira (30), Linhares não aparece na lista das cidades onde mais choveu, mas o trecho do Rio Doce, que passa pelo município, se aproximou da cota de atenção. O nível de alerta no monitoramento de rios é o primeiro antes da cota de alerta e cota de inundação. 
Viana registra maior acumulado de chuva e ES tem mais de 700 fora de casa
Viana registra maior acumulado de chuva e ES tem mais de 700 fora de casa Crédito: Defesa Civil

Mais de 700 pessoas fora de casa

O número de pessoas fora de casa saltou de 615 para 735 em 24 horas. A maior quantidade está em Aracruz, que tem 150 desalojados e 84 desabrigados. Linhares, na mesma região, tem 133 desabrigados. 

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Previsão de mais chuva

A Defesa Civil alerta que deve continuar chovendo forte entre esta quinta-feira (1º) e sexta-feira (2), com impacto excepcional, principalmente na Grande Vitória, efeito alto na Região Norte, e impacto moderado no Noroeste capixaba. 
Viana registra maior acumulado de chuva e ES tem mais de 700 fora de casa
Viana registra maior acumulado de chuva e ES tem mais de 700 fora de casa Crédito: Defesa Civil
A quinta-feira (1º) deve ter aumento da instabilidade no estado, devido à entrada de sistemas convectivos de mesoescala ligados a diferentes processos atmosféricos, avançando do mar para o continente. Não se descarta a ocorrência de totais diários de chuva expressivos em trechos da Grande Vitória e Centro-Nordeste. Ocorre variação de nuvens no estado e estão previstas chuvas e pancadas de chuva, sendo moderadas a fortes em diversos trechos.
O total diário de chuva tende a ser elevado ou até excepcional em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória e o Centro-Nordeste. Não se descarta alguma trovoada isolada. Atenção para a probabilidade moderada para rajadas de vento de 55 km/h a 65 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos da faixa leste do Estado.
Na sexta-feira (2), ainda há chance de totais diários de chuva expressivos em pontos isolados das vizinhanças da Grande Vitória e microrregião de Aracruz. Ocorre variação de nuvens no estado, sendo provável que os períodos de céu encoberto sejam maiores, durante este dia.
Estão previstas chuvas e pancadas de chuva, possivelmente moderadas a ocasionalmente fortes em pontos isolados. O total diário de chuva pode ser relativamente elevado em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória e as vizinhanças de Aracruz. Não se descarta alguma trovoada isolada. Persiste a probabilidade moderada para rajadas de vento de 55 km/h a 60 km/h acompanhando a chuva, em alguns trechos do leste capixaba. 

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