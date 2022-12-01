Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Erosão e alagamentos

Mais trechos da BR 101 são interditados por causa da chuva no ES

Além do km 170, no limite entre Linhares e Aracruz, que está totalmente bloqueado desde a manhã de terça (29), o km 171 também foi interditado por conta da erosão. Em Viana, dois trechos também foram fechados por alagamentos

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 06:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 06:20
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região Crédito: Divulgação/PRF
Mais trechos da BR 101 precisaram ser interditados por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Além do km 170, no limite entre Linhares e Aracruz, que está totalmente bloqueado por conta do rompimento da pista no início da manhã da última terça (29). Perto dali, no km 171, em Aracruz, a pista precisou ser interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação. Com a BR 101 totalmente interditada nos quilômetros 170 e 171, a alternativa para quem quer seguir para Linhares, segundo a PRF, é pegar um desvio, em João Neiva, também no Norte do Estado, e ir pela BR 259, passando por Colatina, no Noroeste capixaba. Na sequência, é necessário seguir pela rodovia estadual às margens do Rio Doce. Essa alternativa faz com que os motoristas fiquem quase uma hora a mais no volante. 

Veja Também

Até quando a chuva continua no ES? Confira a previsão do tempo

Começa obra para recuperar trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Em Viana, também na BR 101, sentido Guarapari, dois pontos com interdições totais por conta da água da chuva que inundou a pista. Os problemas são registrados nos quilômetros 298 e 302,9 . Veja as imagens abaixo divulgadas 

Interdições nos quilômetros 298 e 302,9 da BR 101, em Viana

Outras interdições 

No km 302 da BR 101, também em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul. Segundo a PRF, a Eco101, responsável pelo trecho, está sinalizando o local.
km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul
km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul Crédito: Divulgação/PRF

BR 262

Em outro trecho de Viana, mas na BR 262, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que uma queda de barreira sobre a via interditando os dois sentidos no km 16 durante a madrugada desta quinta-feira.
Queda de barreira interdita os dois sentidos da BR 262, no km 16, em Viana
Queda de barreira interdita os dois sentidos da BR 262, no km 16, em Viana Crédito: Divulgação/PRF
No km 22 da BR 262, em Viana, queda de árvores sobre a via, interditando os dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito está fluindo pelo acostamento do sentido crescente.
Mais à frente, km 38 da BR 262, já em Domingos Martins (próximo à entrada de Santa Isabel), uma queda de barreira sobre a via interdita uma faixa no sentido Minas Gerais.
Queda de barreira no km 38 da BR 262, em Domingos
Queda de barreira no km 38 da BR 262, em Domingos Crédito: Divulgação/PRF

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA NO ES

Família é resgatada de helicóptero após ficar ilhada em Aracruz

ES tem três alertas 'laranja' para tempestade, granizo e deslizamentos

Chuva não dá trégua, e Leitão da Silva segue cheia de buracos em Vitória

Após chuva, córrego transborda e alaga ruas e imóveis em Marechal Floriano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados