Mais trechos da BR 101 são interditados por causa da chuva no ES

Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região Crédito: Divulgação/PRF

Mais trechos da BR 101 precisaram ser interditados por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Além do km 170, no limite entre Linhares e Aracruz, que está totalmente bloqueado por conta do rompimento da pista no início da manhã da última terça (29) . Perto dali, no km 171, em Aracruz, a pista precisou ser interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação. Com a BR 101 totalmente interditada nos quilômetros 170 e 171, a alternativa para quem quer seguir para Linhares, segundo a PRF, é pegar um desvio, em João Neiva, também no Norte do Estado, e ir pela BR 259, passando por Colatina, no Noroeste capixaba. Na sequência, é necessário seguir pela rodovia estadual às margens do Rio Doce. Essa alternativa faz com que os motoristas fiquem quase uma hora a mais no volante.

Em Viana, também na BR 101, sentido Guarapari, dois pontos com interdições totais por conta da água da chuva que inundou a pista. Os problemas são registrados nos quilômetros 298 e 302,9 . Veja as imagens abaixo divulgadas

Interdições nos quilômetros 298 e 302,9 da BR 101, em Viana

Outras interdições

No km 302 da BR 101, também em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul. Segundo a PRF, a Eco101, responsável pelo trecho, está sinalizando o local.

km 302 da BR 101, em Viana, uma queda de barreira sobre a via interditou a pista lateral sentido sul Crédito: Divulgação/PRF

BR 262

Em outro trecho de Viana, mas na BR 262, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que uma queda de barreira sobre a via interditando os dois sentidos no km 16 durante a madrugada desta quinta-feira.

Queda de barreira interdita os dois sentidos da BR 262, no km 16, em Viana Crédito: Divulgação/PRF

No km 22 da BR 262, em Viana, queda de árvores sobre a via, interditando os dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito está fluindo pelo acostamento do sentido crescente.

04h15 - ⚠️Atenção!



?️km 22 da BR 262 - em Viana/ES - Queda de árvores sobre a via, interditando os dois sentidos. Trânsito fluindo pelo acostamento do sentido crescente. pic.twitter.com/LbOA9h4tae — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 1, 2022

Mais à frente, km 38 da BR 262, já em Domingos Martins (próximo à entrada de Santa Isabel), uma queda de barreira sobre a via interdita uma faixa no sentido Minas Gerais.