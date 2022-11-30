ES tem três alertas 'laranja' para tempestade, granizo e deslizamentos

- Tempestade: válido até as 3h da madrugada desta quinta-feira (1º), compreende sete cidades capixabas, além de parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessas localidades pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- São José do Calçado
- Chuva intensa: vale até as 10h da manhã desta quinta-feira (1º) e abrange 70 municípios. A chuva fica entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos chegam a 100 km/h, com possibilidade de cair granizo. Também há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Velha
- Vitória
- Acumulado de chuva: com a abundância de chuva caindo sobre o Estado, 20 municípios da Região Norte estão com esse alerta vigente até as 10h desta quinta-feira (1º). A chuva fica entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em cidades com áreas de risco.
- Águia Branca
- Aracruz
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Instruções aos moradores
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193):
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.