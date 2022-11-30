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ES tem três alertas 'laranja' para tempestade, granizo e deslizamentos

Alertas de perigo mostram ainda que, em algumas localidades, os ventos podem chegar a 100 km/h, com riscos de queda de energia elétrica e estragos em plantações
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 nov 2022 às 13:59

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 13:59

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
ES recebe alertas de tempestade, chuva, granizo, deslizamento e ventos Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Espírito Santo continua impactado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul. Com a previsão de que a chuva vai continuar atingindo o território capixaba, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para o Estado, três alertas de cor laranja – de perigo – com riscos de tempestade, chuva forte e grande acumulado de chuva.
  • Tempestade: válido até as 3h da madrugada desta quinta-feira (1º), compreende sete cidades capixabas, além de parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessas localidades pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. 
  1. Divino de São Lourenço
  2. Dores do Rio Preto
  3. Guaçuí
  4. Ibitirama
  5. Irupi
  6. Iúna
  7. São José do Calçado
  • Chuva intensa: vale até as 10h da manhã desta quinta-feira (1º) e abrange 70 municípios. A chuva fica  entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos chegam a 100 km/h, com possibilidade de cair granizo. Também há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Montanha
  47. Mucurici
  48. Muniz Freire
  49. Muqui
  50. Nova Venécia
  51. Pancas
  52. Pinheiros
  53. Piúma
  54. Ponto Belo
  55. Presidente Kennedy
  56. Rio Novo do Sul
  57. Santa Leopoldina
  58. Santa Maria de Jetibá
  59. Santa Teresa
  60. São Domingos do Norte
  61. São Gabriel da Palha
  62. São José do Calçado
  63. São Roque do Canaã
  64. Serra
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Velha
  70. Vitória
  • Acumulado de chuva: com a abundância de chuva caindo sobre o Estado, 20 municípios da Região Norte estão com esse alerta vigente até as 10h desta quinta-feira (1º). A chuva fica entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em cidades com áreas de risco.
  1. Águia Branca
  2. Aracruz
  3. Boa Esperança
  4. Colatina
  5. Conceição da Barra
  6. Governador Lindenberg
  7. Jaguaré
  8. Linhares
  9. Marilândia
  10. Montanha
  11. Nova Venécia
  12. Pedro Canário
  13. Pinheiros
  14. Rio Bananal
  15. São Domingos do Norte
  16. São Gabriel da Palha
  17. São Mateus
  18. Sooretama
  19. Vila Pavão
  20. Vila Valério

Instruções aos moradores

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193):
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

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