ES tem três alertas 'laranja' para tempestade, granizo e deslizamentos

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193):

- Evite enfrentar o mau tempo;

- Observe alteração nas encostas;

- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.