Chuva não dá trégua, e Leitão da Silva segue cheia de buracos em Vitória

Desde o dia 22 de novembro, A Gazeta acompanha a situação, que envolve o governo do Estado, responsável pela obra, e a Prefeitura de Vitória, pela localização da avenida.

As chuvas, aliás, parecem piorar o trânsito na avenida. As imagens registradas nesta quarta-feira (30) pelo fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros mostram os buracos, alguns com água, e como afeta o fluxo de veículos. Alguns carros preferem desviar, outros reduzem a velocidade. Há casos em que o veículo passa em alta velocidade, fazendo barulho e espalhando água.

Avenida Leitão da Silva, em Vitória, com muitos buracos

Outro fator fruto de reclamações de motoristas era que os buracos abertos pelo DER-ES não contavam com sinalização, nem durante a execução do serviço durante o dia, tampouco à noite.

As placas eletrônicas instaladas pela PMV na Leitão da Silva Crédito: Fotomontagem sobre fotos de Ricardo Medeiros

O que diz o DER-ES sobre os buracos no asfalto:

A Gazeta perguntou ao A reportagem deperguntou ao DER-ES sobre a operação tapa-buracos, questionando se o prazo dado inicialmente está mantido e se, apesar das chuvas, os reparos continuam.

Em nota, o DER-ES informou apenas que o trecho continua sendo monitorado e a empresa está mobilizada executamento tratamento paliativo até o fim das chuvas.

"Com o tempo seco e firme, o trabalho vai ser finalizado com tratamento definitivo nos trechos comprometidos. O Órgão informa ainda que tem acompanhado os trabalhos no local", diz a nota.

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória , o Diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, reforçou que a chuva tem atrapalhado a operação tapa-buracos, mas que a drenagem planejada para a avenida tem funcionado como esperado.

"Importante dizer que apesar dos buracos, a drenagem funciona perfeitamente. O grande problema [antes das obras] era o alagamento, o que foi resolvido. A chuva gera dificuldade no reparo, pedimos desculpa à população. A intenção era fazer as obras nesse período, mas infelizmente veio a chuva", disse o representante do DER-ES.