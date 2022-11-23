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Em Vitória

Inaugurada há 3 anos, Avenida Leitão da Silva é tomada por buracos; veja vídeo

Motoristas sofrem com desníveis na avenida e falta de sinalização; antes mesmo da inauguração, trecho apresentava problemas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 nov 2022 às 10:46

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 10:46

Buracos são abertos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Buracos são abertos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Inaugurada há cerca de três anos, a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, passa por uma nova operação tapa-buracos. A reportagem de A Gazeta percorreu a via nesta terça-feira (22) e constatou o problema. A intervenção, sem sinalização, realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), faz com que motoristas sejam surpreendidos e precisem desviar, no susto, dos pontos com buracos.
Nas imagens do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros é possível constatar buracos circulares abertos devido ao desgaste no asfalto e outras crateras quadradas e retangulares que fazem parte da ação para remendar os danos na avenida. 
Procurado, o DER-ES informou que a manutenção na Avenida Leitão da Silva começou no dia 12 deste mês e a previsão de conclusão é de 20 dias, caso não haja chuvas.
Ocorre que novembro tem sido marcado por fortes chuvas em Vitória e a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que deve continuar chovendo nos próximos dias. Com isso, há a possibilidade de que o cronograma atrase. 

Inaugurada há 3 anos, Leitão da Silva volta a ter operação tapa-buraco

Outro fator fruto de reclamações de motoristas é que os buracos abertos pelo DER-ES não contam com sinalização, nem durante a execução do serviço durante o dia, tampouco à noite. Nos últimos dias, a chuva que atingiu a Capital no período noturno tirava a visibilidade dos buracos abertos, aumentando o risco de acidentes no local. 
A reportagem voltou a questionar o DER-ES sobre a sinalização e o valor da nova operação tapa-buracos na avenida. Apesar de ser o responsável pela obra, o órgão informou que a sinalização cabe à Prefeitura de Vitória.

Buracos são problemas recorrentes 

Buracos e a Avenida Leitão da Silva são termos quase que sinônimos antes mesmo da inauguração em dezembro de 2019, após cinco anos de obras. Uma reportagem da Rádio CBN Vitória 92,5 FM mostrou a existência de aberturas no asfalto em seis pontos da via, logo após chuvas atingirem a Capital.  
Menos de um ano após ser inaugurada, em 4 de novembro de 2020, uma ação para tapar os buracos da via foi realizada. Na época, coube a Prefeitura de Vitória realizar os reparos. 
A prefeitura informou, à época, que a obra seria de responsabilidade do DER-ES, mas por conta da necessidade urgente dos reparos e das reclamações de motoristas e pedestres, o Executivo Municipal fez, por conta própria, a operação tapa-buracos no trecho da avenida. Nesta quinta-feira (23), afirmou que "até o momento, a avenida Leitão da Silva continua sob responsabilidade do governo do Estado.".

Obras na garantia 

Nas primeiras obras tapa-buraco, o DER-ES informou que a empresa responsável pela nova avenida foi acionada para fazer uma avaliação da via após o período de chuvas. Nesta quarta-feira (23), afirmou que a garantia da obra é de 5 anos, assim, a empresa responsável pela execução do projeto em 2019 foi acionada para arcar com as novas manutenções.
A reportagem questionou o órgão sobre os custos e os trâmites relacionados à garantia da obra. Confira o que foi perguntado e as respostas da assessoria do órgão abaixo. 

Perguntas feitas ao DER-ES e respostas do órgão

1. A obra está na garantia? SIM
2. Neste sentido, a empresa que construiu a via é responsável pelos reparos? SIM
3. Qual o custo desses reparos? CUSTO É DA EMPRESA
4. Quando acaba a garantia? 5 ANOS APÓS A ENTREGA
6. É comum a existência de tantos buracos após 3 anos de obras? O ALTO FLUXO, ASSOCIADO ÀS CONSTANTES CHUVAS PODEM AFETAR O TRECHO
7. A avenida vai ser municipalizada? SIM
8. Por que não há sinalização no trecho? Desgaste e roubos constantes
9. Por que o próprio DER-ES não sinaliza a via? A empresa vencedora da licitação recebe para executar todos os serviços

O que diz a Prefeitura de Vitória

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que o parágrafo 1 do Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que "a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento". Neste caso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.

 Em respeito aos usuários da via, destaca a nota, embora a responsabilidade legal pela sinalização seja do DER-ES, a Guarda Municipal tem intensificado o trabalho de controle de fluidez do trânsito na avenida.

 A Prefeitura de Vitória reitera que notificou o DER-ES para que realize os devidos reparos na Avenida Leitão da Silva, considerando ser uma obra contratada pelo Governo do Estado.

Inaugurada há 3 anos, Avenida Leitão da Silva é tomada por buracos

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