Inaugurada há 3 anos, Avenida Leitão da Silva é tomada por buracos; veja vídeo

Inaugurada há 3 anos, Leitão da Silva volta a ter operação tapa-buraco
Buracos são problemas recorrentes
Obras na garantia
Perguntas feitas ao DER-ES e respostas do órgão
1. A obra está na garantia? SIM
2. Neste sentido, a empresa que construiu a via é responsável pelos reparos? SIM
3. Qual o custo desses reparos? CUSTO É DA EMPRESA
4. Quando acaba a garantia? 5 ANOS APÓS A ENTREGA
6. É comum a existência de tantos buracos após 3 anos de obras? O ALTO FLUXO, ASSOCIADO ÀS CONSTANTES CHUVAS PODEM AFETAR O TRECHO
7. A avenida vai ser municipalizada? SIM
8. Por que não há sinalização no trecho? Desgaste e roubos constantes
9. Por que o próprio DER-ES não sinaliza a via? A empresa vencedora da licitação recebe para executar todos os serviços
O que diz a Prefeitura de Vitória
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que o parágrafo 1 do Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que "a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento". Neste caso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.
Em respeito aos usuários da via, destaca a nota, embora a responsabilidade legal pela sinalização seja do DER-ES, a Guarda Municipal tem intensificado o trabalho de controle de fluidez do trânsito na avenida.
A Prefeitura de Vitória reitera que notificou o DER-ES para que realize os devidos reparos na Avenida Leitão da Silva, considerando ser uma obra contratada pelo Governo do Estado.