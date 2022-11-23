Inaugurada há 3 anos, Avenida Leitão da Silva é tomada por buracos; veja vídeo

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que o parágrafo 1 do Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que "a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento". Neste caso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.



Em respeito aos usuários da via, destaca a nota, embora a responsabilidade legal pela sinalização seja do DER-ES, a Guarda Municipal tem intensificado o trabalho de controle de fluidez do trânsito na avenida.



A Prefeitura de Vitória reitera que notificou o DER-ES para que realize os devidos reparos na Avenida Leitão da Silva, considerando ser uma obra contratada pelo Governo do Estado.