Seja com a Black Week, seja até mesmo com a Black November, diversas lojas e estabelecimentos comerciais têm o costume de antecipar promoções antes da tão esperada Black Friday , que neste ano será realizada nesta sexta-feira (25). No Espírito Santo não é diferente. E os motivos são vários: um “esquenta” para atrair mais compradores, compromisso com o cliente ou até mesmo uma forma de lidar melhor com a correria que costuma acompanhar o dia dos descontos.

Considerado um dos centros comerciais mais conhecidos da Grande Vitória , o Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, já oferece descontos de até 70% em todas as suas lojas. Segundo a Associação de Comerciantes da Glória (Uniglória), a campanha da Black Friday começou desde o dia 17 de novembro e foi amplamente divulgada nas redes sociais da associação.

Lojas no Centro de Vitória já começaram a apostar nos descontos Crédito: Reinaldo Fonseca

Outros lugares em que os comerciantes aproveitaram a temporada de descontos foi no Centro da Capital e no Shopping Vitória — neste último, os descontos também chegam a até 70%. Em clima de Copa do Mundo, muitos lojistas investiram na venda de itens como roupas, eletrônicos e eletrodomésticos, que são bastante desejados por quem deseja construir uma atmosfera diferente durante os jogos da Seleção Brasileira.

Dados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram, por exemplo, que os capixabas vão gastar, em média, R$ 132 com cada presente de Natal. As principais compras (82%) serão feitas nos canais off-line, principalmente nas lojas de departamento e shopping center e as promoções podem ser um atrativo para quem deseja economizar um pouco durante o período.

Your browser does not support the audio element. Black Friday: lojas do ES antecipam descontos antes do "sextou"

Para o analista de sistemas Gabriel Bastos, ainda que a Black Friday seja o melhor dia para determinadas compras, as ofertas antecipadas enchem os olhos do consumidor — principalmente aqueles que têm o hábito de analisar preços frequentemente —, que tendem a olhar as oportunidades com carinho.

“Essas antecipações vêm trazendo um olhar diferente para mim, mostrando que é possível fazer bons negócios com alguns produtos, que anteriormente nunca atingiram determinado desconto, preço, mesmo antes da Black Friday”, comenta Bastos.

Promoções para além da sexta

Em contrapartida, alguns locais preferem estender a Black Friday durante o fim de semana. É o caso dos shoppings Moxuara, em Cariacica, Mestre Álvaro, na Serra, e Praia da Costa, em Vila Velha, que visam oferecer mais oportunidades de compra ao consumidor nos períodos de folga.

A gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, reforça que a expectativa para a data é alta e que foi montada uma programação que vai além das compras para atrair mais consumidores. “Esperamos que a data seja um sucesso de vendas e estamos preparando uma série de ações para atrair os clientes, como o show gratuito do cantor Chrigor, ex-integrante do grupo Exaltasamba.”

Mais descontos à vista

De olhos abertos para encontrar a promoção ideal, a servidora pública Yanca Gonçalves, de 25 anos, está em busca de um novo celular e disse que notou uma diminuição no preço dos itens. Yanca, no entanto, observou que a redução se reflete de forma significativa no valor à vista dos artigos eletrônicos e que não houve tanta diferença nas condições especiais de compra — parcelada, por exemplo. Apesar disso, alguns estabelecimentos investiram em formas alternativas de compensar os clientes.

“Alguns dos descontos que estão ocorrendo não são em relação ao valor do produto em si. Vi situações, por exemplo, em que a diferença entre o valor anterior e a promoção não foi tão grande, mas a loja garante uma porcentagem de cashback em cima do produto. Isso gera um retorno, de certa forma”, comenta a servidora.

Confira os descontos de alguns dos principais centros comerciais da Grande Vitória

Shopping Praia da Costa



Data: de 25 até 27 de novembro



Descontos: até 80%



Programação extra: ao comprar R$ 350 no período da promoção, o cliente ganha um mês de Academia Bodytech. As compras realizadas no sábado (26) e domingo (27) têm valor dobrado, e a promoção é válida enquanto durar o estoque. O regulamento completo para utilização do voucher poderá ser conferido no site do shopping.



Shopping Vila Velha



Data: de 25 a 27 de novembro

Descontos: até 65%

Programação extra: chute a Gol – Clientes poderão ganhar brindes de acordo com o desafio. Para participar, o cliente deverá cadastrar as notas de compras no aplicativo do Shopping Vila Velha e apresentar na hora da brincadeira.

Shopping Moxuara



Data: de 25 a 27 de novembro

de 25 a 27 de novembro Descontos: até 80%

até 80% Programação extra: a cada R$ 200 em compras nas lojas do shopping durante o final de semana, os clientes ganharão dois cupons para concorrer ao sorteio de 20 TVs de 50”. As compras na loja Sipolatti garantem o dobro de cupons.

Shopping Mestre Álvaro



Data: de 25 a 27 de novembro

Descontos: até 80%

Programação extra: no dia 25, haverá o show gratuito do artista Chrigor (ex-integrante do Exaltasamba), no Pátio Mestre Álvaro (piso L3), a partir das 19h.



Shopping Vitória



Data: de 25 até 27 de novembro

Descontos: até 70%