880 oportunidades em cursos técnicos de graça no ES

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A oferta é de 880 vagas, sendo 530 e 250 oportunidades, respectivamente. As chances são distribuídas por 14 cursos técnicos de nível médio e um curso de Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica.

Os interessados podem se inscrever até 5 de dezembro de 2022. Para participar da seleção, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). Em seguida, deve acessar a página w ww.selecaoaluno.es.gov.br , ler as orientações contidas no presente edital e preencher a ficha de inscrição. A seleção será realizada em uma única etapa, que consistirá da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente.

A duração dos cursos é de até 2 anos, de acordo com a área de atuação. Os alunos poderão estudar nos turnos matutino, vespertino e noturno. A seleção vale para ingresso no primeiro semestre de 2023.

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM, inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos.

Também serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula para fazerem o curso técnico de nível médio.

O processo seletivo permite ainda a participação de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e ainda concluído ou que estejam cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial ou Técnico em Mecânica (neste caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário), ambos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais para fazerem o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica.

Para fazer o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica, é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter concluído ou estar cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial — nesse caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário —, ambos os cursos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais.

A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no dia 8 de dezembro. A matrícula será realizada no período de 12 a 15 de dezembro, na Secretaria do CEET que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.

CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva

Vagas: 250

Cursos:

Administração (Matutino/Noturno);

Automação Industrial (Matutino/Noturno);

Estética (Noturno);

Gastronomia (Vespertino/Noturno);

Mecânica (Matutino/Noturno);

Segurança do Trabalho (Matutino);

Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica (Vespertino).

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha

Vagas: 530