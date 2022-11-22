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14 opções de cursos

880 oportunidades em cursos técnicos de graça no ES

Vagas são para os Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha (530), e Talmo Luiz Silva, em João Neiva (250); inscrição até 5 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 15:46

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 15:46

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A oferta é de 880 vagas, sendo 530 e 250 oportunidades, respectivamente. As chances são distribuídas por 14 cursos técnicos de nível médio e um curso de Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica.
Os interessados podem se inscrever até 5 de dezembro de 2022. Para participar da seleção, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). Em seguida, deve acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no presente edital e preencher a ficha de inscrição. A seleção será realizada em uma única etapa, que consistirá da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente.
A duração dos cursos é de até 2 anos, de acordo com a área de atuação. Os alunos poderão estudar nos turnos matutino, vespertino e noturno. A seleção vale para ingresso no primeiro semestre de 2023.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM, inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos.
Também serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula para fazerem o curso técnico de nível médio.
O processo seletivo permite ainda a participação de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e ainda concluído ou que estejam cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial ou Técnico em Mecânica (neste caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário), ambos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais para fazerem o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica.
Para fazer o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica, é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter concluído ou estar cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial — nesse caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário —, ambos os cursos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais.
A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no dia 8 de dezembro. A matrícula será realizada no período de 12 a 15 de dezembro, na Secretaria do CEET que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.

CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva

  • Vagas: 250 
  • Cursos:
  • Administração (Matutino/Noturno); 
  • Automação Industrial (Matutino/Noturno); 
  • Estética (Noturno); 
  • Gastronomia (Vespertino/Noturno);
  • Mecânica (Matutino/Noturno); 
  • Segurança do Trabalho (Matutino); 
  • Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica (Vespertino).

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha

  • Vagas: 530
  • Cursos:
  • Administração (Matutino/Vespertino e Noturno); 
  • Estética (Matutino); 
  • Eventos (Matutino/ Noturno); 
  • Gastronomia (Matutino/Vespertino); 
  • Informática (Vespertino/Noturno); 
  • Logística (Matutino/ Vespertino/ Noturno); 
  • Modelagem do Vestuário (Matutino/ Vespertino/ Noturno); 
  • Multimídia (Noturno); 
  • Produção de Moda (Vespertino); 
  • Programação de Jogos Digitais (Matutino); 
  • Rádio e Televisão (Noturno).

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