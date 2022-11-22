880 oportunidades em cursos técnicos de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A oferta é de 880 vagas, sendo 530 e 250 oportunidades, respectivamente. As chances são distribuídas por 14 cursos técnicos de nível médio e um curso de Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica.
Os interessados podem se inscrever até 5 de dezembro de 2022. Para participar da seleção, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). Em seguida, deve acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no presente edital e preencher a ficha de inscrição. A seleção será realizada em uma única etapa, que consistirá da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente.
A duração dos cursos é de até 2 anos, de acordo com a área de atuação. Os alunos poderão estudar nos turnos matutino, vespertino e noturno. A seleção vale para ingresso no primeiro semestre de 2023.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM, inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos.
Também serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula para fazerem o curso técnico de nível médio.
O processo seletivo permite ainda a participação de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e ainda concluído ou que estejam cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial ou Técnico em Mecânica (neste caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário), ambos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais para fazerem o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica.
Para fazer o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica, é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter concluído ou estar cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial — nesse caso, o candidato deverá assinar o termo de compatibilidade de horário —, ambos os cursos pertencentes ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais.
A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no dia 8 de dezembro. A matrícula será realizada no período de 12 a 15 de dezembro, na Secretaria do CEET que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.
CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva
- Vagas: 250
- Cursos:
- Administração (Matutino/Noturno);
- Automação Industrial (Matutino/Noturno);
- Estética (Noturno);
- Gastronomia (Vespertino/Noturno);
- Mecânica (Matutino/Noturno);
- Segurança do Trabalho (Matutino);
- Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica (Vespertino).
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
- Vagas: 530
- Cursos:
- Administração (Matutino/Vespertino e Noturno);
- Estética (Matutino);
- Eventos (Matutino/ Noturno);
- Gastronomia (Matutino/Vespertino);
- Informática (Vespertino/Noturno);
- Logística (Matutino/ Vespertino/ Noturno);
- Modelagem do Vestuário (Matutino/ Vespertino/ Noturno);
- Multimídia (Noturno);
- Produção de Moda (Vespertino);
- Programação de Jogos Digitais (Matutino);
- Rádio e Televisão (Noturno).