Inscrições abertas para cursos de qualificação de graça com certificado internacional

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay

Já estão abertas as inscrições para os cursos de formação avançada do Programa Qualificar ES. Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos, com noções básicas de informática e de navegação na internet, com acesso à internet e ao computador e morar no Espírito Santo. Clique aqui para ler o edital.

A qualificação faz parte do Sistema Universidades do Espírito Santo, o UniversidadES. Os treinamentos serão realizados por meio da Coursera, plataforma mundial de cursos on-line, com treinamentos de universidades e empresas de excelência de todo o mundo (como Google, Microsoft, Universidades de Tokio, Michigan, Rotterdam e outras) e certificação internacional.

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), nesta primeira oferta pública, estarão disponíveis sete mil licenças para ingresso na plataforma on-line de estudos Coursera, beneficiando cerca de 21 mil capixabas. O programa vai abrir ainda novos editais ao longo dos próximos dois anos, atendendo mais de 56 mil pessoas.

O edital contempla sete programas de cursos. São eles: Transformação Digital e Inovação;

Mulheres Empreendedoras; Certificação Profissional – Google; Educação para a Diversidade; Educação e Inovação; Novos Programadores; e Intensivo em Tecnologia.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de novembro, no site www.universidades.es.gov.br.

As listas dos candidatos classificados e dos que ficaram na lista de espera serão divulgadas (em primeira chamada) no site do UniversidadES ou diretamente no link , a partir do dia 29 de novembro.

A classificação acontecerá de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital, respeitando o número limite das vagas disponíveis por programa. As regras de participação estão disponíveis no edital.

O candidato classificado receberá um e-mail com link para acessar a plataforma Coursera a partir do dia 30 de novembro de 2022. O acesso à plataforma ficará disponível por 90 dias e, durante esse prazo, a pessoa contemplada poderá realizar quantos cursos quiser (sendo um mínimo de três cursos) entre os disponibilizados no programa escolhido no momento da inscrição.