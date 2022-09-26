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Leonel Ximenes

Senac e Setur vão oferecer (de graça) mais 1,2 mil vagas em cursos de Turismo

Conheça a lista dos 24 municípios onde serão oferecidos os treinamentos para qualificar os profissionais para atendimento no setor

Públicado em 

26 set 2022 às 12:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hotel Senac
Hotel Senac na Ilha do Boi, um dos mais procurados por turistas em Vitória Crédito: Hotel Senac/Divulgação
O Senac-ES e a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) vão triplicar o número de alunos treinados, com a oferta de mais de 1,2 mil vagas em cursos gratuitos na área de turismo até 2023. Os treinamentos serão divididos em 64 turmas, em 24 municípios, com o objetivo de qualificar os profissionais para atendimento ao setor.
Essa é uma das ações que serão anunciadas pelo Sistema Fecomércio, nesta terça-feira (27), às 19h, dentro de um pacote de investimentos para fortalecer o turismo no Espírito Santo. O projeto Vai, Turismo, movimento liderado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), comemora os oito anos do Centro Cultural Sesc Glória e os 76 anos do Sesc Nacional.

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Durante o evento, que será realizado no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, será entregue às autoridades presentes uma cartilha que reúne propostas e recomendações de políticas públicas para o setor de turismo.
"“Acreditamos muito no potencial turístico do Espírito Santo. O turismo é um grande gerador de emprego e renda, e é missão da Fecomércio promover o segmento e fortalecê-lo, principalmente após o período pandêmico que enfrentamos nos últimos dois anos”"
Idalberto Moro - Presidente da Fecomércio-ES
A Fecomércio vai propor ações para impulsionar o turismo, capacitar profissionais e melhorar a estrutura para que o Espírito Santo faça, cada vez mais, parte da rota turística do Brasil e do mundo

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Dentre as estratégias apontadas para o Espírito Santo estão a estruturação e o fortalecimento do sistema de gestão do turismo; o marco legal capaz de melhorar o ambiente de negócios; a inovação e o uso de tecnologia a fim de promover o desenvolvimento e a competitividade do setor; e qualificação e capacitação dos atores.

ONDE SERÃO OFERECIDOS OS CURSOS DE TURISMO

Os 24 municípios onde serão ofertados cursos gratuitos de qualificação de turismo são: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Itaguaçu, Marechal Floriano, Marilândia, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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