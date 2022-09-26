Senac e Setur vão oferecer (de graça) mais 1,2 mil vagas em cursos de Turismo

O Senac-ES e a Secretaria Estadual de Turismo
(Setur) vão triplicar o número de alunos treinados, com a oferta de mais de 1,2 mil vagas em cursos gratuitos na área de turismo
até 2023. Os treinamentos serão divididos em 64 turmas, em 24 municípios, com o objetivo de qualificar os profissionais para atendimento ao setor.
Essa é uma das ações que serão anunciadas pelo Sistema Fecomércio, nesta terça-feira (27), às 19h, dentro de um pacote de investimentos para fortalecer o turismo
no Espírito Santo. O projeto Vai, Turismo, movimento liderado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), comemora os oito anos do Centro Cultural Sesc Glória e os 76 anos do Sesc Nacional.
Durante o evento, que será realizado no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, será entregue às autoridades presentes uma cartilha que reúne propostas e recomendações de políticas públicas para o setor de turismo.
A Fecomércio vai propor ações para impulsionar o turismo, capacitar profissionais e melhorar a estrutura para que o Espírito Santo faça, cada vez mais, parte da rota turística do Brasil
e do mundo
Dentre as estratégias apontadas para o Espírito Santo estão a estruturação e o fortalecimento do sistema de gestão do turismo; o marco legal capaz de melhorar o ambiente de negócios; a inovação e o uso de tecnologia a fim de promover o desenvolvimento e a competitividade do setor; e qualificação e capacitação dos atores.
Os 24 municípios onde serão ofertados cursos gratuitos de qualificação de turismo
são: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Itaguaçu, Marechal Floriano, Marilândia, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.