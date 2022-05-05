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Leonel Ximenes

Eles chegaram ao ES: o Ceará está invadindo a nossa praia

Saiba o que o Estado nordestino está fazendo para levar capixabas para curtir o turismo lá

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

05 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O colorido quiosque do governo do Ceará no Shopping Vila Velha
O colorido quiosque do governo do Ceará no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação
É só fazer o teste: digite no Google a busca “maiores destinos turísticos do Brasil”. A consulta traz de imediato o site de uma grande empresa internacional de venda de pacotes turísticos ilustrado pela imagem de uma jangada navegando num mar verde-esmeralda. A conclusão é óbvia: estamos diante de uma paisagem típica do Ceará, um dos Estados que mais investe em turismo no Brasil.
Mas o Ceará não quer atrair turistas apenas pela internet. O contato físico com o potencial cliente é tão importante para eles que o governo daquele Estado instalou um belo e colorido quiosque, no Shopping Vila Velha, para divulgar as potencialidades turísticas cearenses.
Contratado pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), o ponto de divulgação foi instalado no dia 18 de abril e tem previsão de ficar até 18 de maio. O objetivo, segundo a Setur de lá, é divulgar para os capixabas as maravilhas do Estado nordestino.

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“A escolha pelo local se dá em razão da retomada do turismo e do retorno da conexão aérea em voos diretos diários que deve se iniciar em breve operada pela Latam entre Vitória e Fortaleza. A ação é nacional e estará presente em vários shoppings do país”, explica Thiago Marques, coordenador de Promoção e Marketing da Setur-CE.
Além dos roteiros tradicionais, o Ceará agora se volta também para a divulgação de destinos menos conhecidos e que estão sendo apresentados em todo o país. É que está sendo feito em Vila Velha.

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“O objetivo da ação é despertar na população local o interesse em descobrir o Ceará, nossos praias paradisíacas já conhecidas mundialmente como Jericoacoara, Cumbuco e Canoa Quebrada, e também divulgar destinos em pleno desenvolvimento para turistas que buscam novos locais como a praia de Icaraizinho de Amontada, Ilha do Guajiru, Praia do Fortim e também as serras de Guaramiranga e Ubajara, que abrigam belezas naturais únicas”, enumera Marques.
Turismo, aliás, é coisa séria no Ceará. Segundo dados de 2019 (os últimos disponíveis antes da pandemia), a terra dos coqueiros e das jangadas recebeu 3,3 milhões de turistas brasileiros e 373 mil estrangeiros naquele ano.

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Tanta gente gera riqueza e desenvolvimento. O setor de turismo no Ceará empregou 235 mil pessoas em 2019, divididos em atividades como hospedagem (16,3 mil); alimentação (190 mil); transportes (12,5 mil); auxiliar de transportes (1,4 mil); agências de viagem (2,9 mil); aluguel de transportes (2,9 mil); e recreação e lazer (9,1 mil).
"Vila Velha é uma das principais cidades do Estado do Espírito Santo e é bem próxima ao aeroporto, o que facilita o despertar do interesse ao público desta região"
Thiago Marques - Coordenador de Promoção e Marketing da Setur-CE
Ou seja, o turismo no Ceará emprega 2,55% da população total de 9,2 milhões de habitantes. Dá uma inveja, né? Que o Espírito Santo pegue uma carona nessa jangada também.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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