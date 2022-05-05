Eles chegaram ao ES: o Ceará está invadindo a nossa praia

O colorido quiosque do governo do Ceará no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

É só fazer o teste: digite no Google a busca “maiores destinos turísticos do Brasil”. A consulta traz de imediato o site de uma grande empresa internacional de venda de pacotes turísticos ilustrado pela imagem de uma jangada navegando num mar verde-esmeralda. A conclusão é óbvia: estamos diante de uma paisagem típica do Ceará , um dos Estados que mais investe em turismo no Brasil.

Mas o Ceará não quer atrair turistas apenas pela internet. O contato físico com o potencial cliente é tão importante para eles que o governo daquele Estado instalou um belo e colorido quiosque, no Shopping Vila Velha , para divulgar as potencialidades turísticas cearenses.

Contratado pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), o ponto de divulgação foi instalado no dia 18 de abril e tem previsão de ficar até 18 de maio. O objetivo, segundo a Setur de lá, é divulgar para os capixabas as maravilhas do Estado nordestino.

“A escolha pelo local se dá em razão da retomada do turismo e do retorno da conexão aérea em voos diretos diários que deve se iniciar em breve operada pela Latam entre Vitória e Fortaleza . A ação é nacional e estará presente em vários shoppings do país”, explica Thiago Marques, coordenador de Promoção e Marketing da Setur-CE.

Além dos roteiros tradicionais, o Ceará agora se volta também para a divulgação de destinos menos conhecidos e que estão sendo apresentados em todo o país. É que está sendo feito em Vila Velha.

“O objetivo da ação é despertar na população local o interesse em descobrir o Ceará, nossos praias paradisíacas já conhecidas mundialmente como Jericoacoara, Cumbuco e Canoa Quebrada, e também divulgar destinos em pleno desenvolvimento para turistas que buscam novos locais como a praia de Icaraizinho de Amontada, Ilha do Guajiru, Praia do Fortim e também as serras de Guaramiranga e Ubajara, que abrigam belezas naturais únicas”, enumera Marques.

Turismo, aliás, é coisa séria no Ceará. Segundo dados de 2019 (os últimos disponíveis antes da pandemia), a terra dos coqueiros e das jangadas recebeu 3,3 milhões de turistas brasileiros e 373 mil estrangeiros naquele ano.

Tanta gente gera riqueza e desenvolvimento. O setor de turismo no Ceará empregou 235 mil pessoas em 2019, divididos em atividades como hospedagem (16,3 mil); alimentação (190 mil); transportes (12,5 mil); auxiliar de transportes (1,4 mil); agências de viagem (2,9 mil); aluguel de transportes (2,9 mil); e recreação e lazer (9,1 mil).

"Vila Velha é uma das principais cidades do Estado do Espírito Santo e é bem próxima ao aeroporto, o que facilita o despertar do interesse ao público desta região" Thiago Marques - Coordenador de Promoção e Marketing da Setur-CE