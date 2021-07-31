Um passeio pelas ruas da Praia do Canto, a saudosa aldeia de pescadores

Rua Afonso Cláudio em obras, esquina com a Avenida Saturnino de Brito. Registro do fotógrafo Paes, sem identificação de data Crédito: Arquivo da Prefeitura de Vitória

Um bairro tranquilo que era uma mistura de singela aldeia de pescadores com casas típicas de um balneário. Pode-se definir a Praia do Canto de outrora de diversas formas, mas esta talvez contemple o verdadeiro espírito do local em meados do século passado, conforme relatos de antigos moradores de diversas gerações. Tanta saudade mereceu ser imortalizada no livro “Praia do Canto – a Vida das Ruas”, que será lançado no dia 22 de outubro, em Vitória.

“Um ponto alto do livro consiste em traçar a vida da região, desde que foi projetada ainda no século XIX, em 1896, pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, até se transformar aos poucos na Praia Comprida e depois na Praia do Canto”, adianta o escritor e historiador Fernando Achiamé, autor de uma das 51 crônicas da obra que tem 550 páginas e 180 imagens.

Achiamé lembra que o recanto idílico ficou no passado, mas as larguras de suas ruas e calçadas ainda são os melhores exemplos de planejamento urbano de um bairro na Grande Vitória . No livro, são também registrados os nomes antigos das ruas e avenidas, com uma pequena biografia dos patronos das suas atuais denominações.

“A nostalgia que predomina na maioria dos textos não prejudicou as boas informações prestadas pelos autores sobre a história de uma importante área da capital capixaba”, observa o escritor.

O passeio pela história, de 1940 até a década de 1990, inclui as famílias residentes, as escolas frequentadas, os momentos de lazer nas ruas, incluindo peladas, jogos de vôlei e paqueras), na praia e nos clubes, as turmas de colegas, os vendedores ambulantes, os bares, os tipos populares... Enfim, os hábitos e costumes cotidianos de um bairro tranquilo que hoje tem movimento frenético por ser um polo comercial e um dos points da boemia da Capital.

Crônica sobre a Rua Rômulo Samorini, de Flávio Salles Crédito: Divulgação

Na noite de lançamento, os 50 cronistas farão uma homenagem ao falecido empresário Cariê Lindenberg , presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, que escreveu um capítulo sobre a rua em que morou no bairro, a Desembargador Sampaio.

Embalada no início pela música “Devaneio” , criada por Cariê, a festa da saudade será no Cerimonial Oásis, exclusiva para 250 convidados dentre os cronistas, familiares, patrocinadores e imprensa.

O livro, de 550 páginas e 180 imagens, será lançado em 22 de outubro Crédito: Divulgação

No dia seguinte as comemorações continuam durante o 6º Encontro dos Amigos da Praia do Canto, no bar 40 Graus, no Triângulo das Bermudas, com a expectativa de reunir mais de 500 praianos.

Além de Achiamé e de Cariê, a obra tem textos de Ronaldo Nascimento, Chico Lessa,Jolindo Martins Filho e Carlos Teixeira de Campos Júnior, entre outros.