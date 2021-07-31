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Leonel Ximenes

Um passeio pelas ruas da Praia do Canto, a saudosa aldeia de pescadores

O outrora bairro bucólico de Vitória, que hoje é um vigoroso polo comercial e de lazer, é tema de um livro com 51 crônicas

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

31 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Rua Afonso Cláudio em obras, esquina com a Avenida Saturnino de Brito. Registro do fotógrafo Paes, sem identificação de data
Rua Afonso Cláudio em obras, esquina com a Avenida Saturnino de Brito. Registro do fotógrafo Paes, sem identificação de data Crédito: Arquivo da Prefeitura de Vitória
Um bairro tranquilo que era uma mistura de singela aldeia de pescadores com casas típicas de um balneário. Pode-se definir a Praia do Canto de outrora de diversas formas, mas esta talvez contemple o verdadeiro espírito do local em meados do século passado, conforme relatos de antigos moradores de diversas gerações. Tanta saudade mereceu ser imortalizada no livro “Praia do Canto – a Vida das Ruas”, que será lançado no dia 22 de outubro, em Vitória.
“Um ponto alto do livro consiste em traçar a vida da região, desde que foi projetada ainda no século XIX, em 1896, pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, até se transformar aos poucos na Praia Comprida e depois na Praia do Canto”, adianta o escritor e historiador Fernando Achiamé, autor de uma das 51 crônicas da obra que tem 550 páginas e 180 imagens.
Achiamé lembra que o recanto idílico ficou no passado, mas as larguras de suas ruas e calçadas ainda são os melhores exemplos de planejamento urbano de um bairro na Grande Vitória. No livro, são também registrados os nomes antigos das ruas e avenidas, com uma pequena biografia dos patronos das suas atuais denominações.

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“A nostalgia que predomina na maioria dos textos não prejudicou as boas informações prestadas pelos autores sobre a história de uma importante área da capital capixaba”, observa o escritor.
O passeio pela história, de 1940 até a década de 1990, inclui as famílias residentes, as escolas frequentadas, os momentos de lazer nas ruas, incluindo peladas, jogos de vôlei e paqueras), na praia e nos clubes, as turmas de colegas, os vendedores ambulantes, os bares, os tipos populares... Enfim, os hábitos e costumes cotidianos de um bairro tranquilo que hoje tem movimento frenético por ser um polo comercial e um dos points da boemia da Capital.
Crônica sobre a Rua Rômulo Samorini, de Flávio Salles
Crônica sobre a Rua Rômulo Samorini, de Flávio Salles Crédito: Divulgação
Na noite de lançamento, os 50 cronistas farão uma homenagem ao falecido empresário Cariê Lindenberg, presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, que escreveu um capítulo sobre a rua em que morou no bairro, a Desembargador Sampaio.
Embalada no início pela música “Devaneio”, criada por Cariê, a festa da saudade será no Cerimonial Oásis, exclusiva para 250 convidados dentre os cronistas, familiares, patrocinadores e imprensa.
O livro, de 550 páginas e 180 imagens, será lançado em 22 de outubro
O livro, de 550 páginas e 180 imagens, será lançado em 22 de outubro Crédito: Divulgação
No dia seguinte as comemorações continuam durante o 6º Encontro dos Amigos da Praia do Canto, no bar 40 Graus, no Triângulo das Bermudas, com a expectativa de reunir mais de 500 praianos.
Além de Achiamé e de Cariê, a obra tem textos de Ronaldo Nascimento, Chico Lessa,Jolindo Martins Filho e Carlos Teixeira de Campos Júnior, entre outros.
O livro “Praia do Canto – a vida das ruas”, da Editora Milfontes, custa R$ 108 e poderá ser adquirido, nesta fase de pré-lançamento, pelo telefone (27) 99972-1972. A renda líquida (descontados os custos) com a venda do livro será destinada a instituições filantrópicas.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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