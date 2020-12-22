Pároco da Praia do Canto que criticou padre durante a eleição é transferido

Frei Agostinho disse que está indo estudar no Rio de Janeiro Crédito: Instagram

O frei Agostinho Morosini, pároco da igreja Santa Rita, anunciou pelas suas redes sociais que está sendo transferido para a Paróquia Santo Agostinho/São Januário, no Rio de Janeiro. A mudança acontece menos de um mês após o frade agostiniano recoleto ter criticado, em vídeo, o padre Kelder Brandão , da Paróquia Santa Teresa de Calcutá (Itararé), por um discurso que este fez durante o segundo turno da campanha eleitoral em Vitória.

Na ocasião, o frei Agostinho, sem citar diretamente o nome do padre Kelder, afirmou que o colega, ao agir daquela forma, “se coloca como inimigo da Igreja, na medida em que causa divisão na comunidade, com discursos politizados”.

O frade agostiniano estava se referindo a um discurso do padre Kelder, feito em 22 de novembro, entre o primeiro e o segundo turnos, no final da missa dominical em Itararé.

No altar da igreja, o padre Kelder disse que a eleição municipal tinha dois projetos na disputa do segundo turno: o de um membro da comunidade, "que já foi gestor e fez uma boa gestão aqui no município", sugerindo que estava falando de João Coser (PT), único da disputa do 2º turno que já foi prefeito da Capital; e um outro candidato "patrocinado por grupos fundamentalistas e por inimigos públicos da Igreja". O outro candidato no segundo turno era Lorenzo Pazolini (Republicanos), que acabou vencendo a eleição.

O discurso do padre Kelder provocou reações de outros sacerdotes em Vitória , como Adenilson Schmidt, da Paróquia São Francisco de Assis, de Jardim da Penha, que criticou moderadamente o posicionamento do colega de Itararé. Já Manoel David Neto, Paróquia São Pedro, na Vila Rubim, saiu em defesa de Kelder. Apesar da polêmica, a Arquidiocese de Vitória não se pronunciou sobre o assunto.

Em sua mensagem de despedida, publicada nas redes sociais, o frei Agostinho afirmou que está deixando o Estado para estudar: “Após cinco anos que fui nomeado pároco desta Paróquia Santa Rita, senti a necessidade de retornar aos estudos. Portanto, estou sendo transferido”.

O frade agostiniano também agradeceu seus paroquianos da Praia do Canto: “Deixo registrado aqui o tanto de desafios enfrentados e superados, crescimento na prática pastoral trabalhando junto com vocês, pessoas muito bem capacitadas nas pastorais, tantas alegrias e muitas amizades verdadeiras nesta porção do Povo Santo de Deus. Obrigado!”.