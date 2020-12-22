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Leonel Ximenes

Pároco da Praia do Canto que criticou padre durante a eleição é transferido

Frei Agostinho Morosini, que está indo para o Rio, causou polêmica ao afirmar que Kelder Brandão "se colocava como inimigo da Igreja"

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frei Agostinho disse que está indo estudar no Rio de Janeiro
Frei Agostinho disse que está indo estudar no Rio de Janeiro Crédito: Instagram
O frei Agostinho Morosini, pároco da igreja Santa Rita, anunciou pelas suas redes sociais que está sendo transferido para a Paróquia Santo Agostinho/São Januário, no Rio de Janeiro. A mudança acontece menos de um mês após o frade agostiniano recoleto ter criticado, em vídeo, o padre Kelder Brandão, da Paróquia Santa Teresa de Calcutá (Itararé), por um discurso que este fez durante o segundo turno da campanha eleitoral em Vitória.
Na ocasião, o frei Agostinho, sem citar diretamente o nome do padre Kelder, afirmou que o colega, ao agir daquela forma, “se coloca como inimigo da Igreja, na medida em que causa divisão na comunidade, com discursos politizados”.
O frade agostiniano estava se referindo a um discurso do padre Kelder, feito em 22 de novembro, entre o primeiro e o segundo turnos, no final da missa dominical em Itararé.
No altar da igreja, o padre Kelder disse que a eleição municipal tinha dois projetos na disputa do segundo turno: o de um membro da comunidade, "que já foi gestor e fez uma boa gestão aqui no município", sugerindo que estava falando de João Coser (PT), único da disputa do 2º turno que já foi prefeito da Capital; e um outro candidato "patrocinado por grupos fundamentalistas e por inimigos públicos da Igreja". O outro candidato no segundo turno era Lorenzo Pazolini (Republicanos), que acabou vencendo a eleição.

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O discurso do padre Kelder provocou reações de outros sacerdotes em Vitória, como Adenilson Schmidt, da Paróquia São Francisco de Assis, de Jardim da Penha, que criticou moderadamente o posicionamento do colega de Itararé. Já Manoel David Neto, Paróquia São Pedro, na Vila Rubim, saiu em defesa de Kelder. Apesar da polêmica, a Arquidiocese de Vitória não se pronunciou sobre o assunto.
Em sua mensagem de despedida, publicada nas redes sociais, o frei Agostinho afirmou que está deixando o Estado para estudar: “Após cinco anos que fui nomeado pároco desta Paróquia Santa Rita, senti a necessidade de retornar aos estudos. Portanto, estou sendo transferido”.
O frade agostiniano também agradeceu seus paroquianos da Praia do Canto: “Deixo registrado aqui o tanto de desafios enfrentados e superados, crescimento na prática pastoral trabalhando junto com vocês, pessoas muito bem capacitadas nas pastorais, tantas alegrias e muitas amizades verdadeiras nesta porção do Povo Santo de Deus. Obrigado!”.
Nesta segunda-feira (21), conforme informou a coluna,  Lorenzo Pazolini, foi recebido pelo padre Kelder Brandão em Itararé. O prefeito eleito de Vitória mostrou seus planos na área social e de direitos humanos e se colocou à disposição do sacerdote.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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