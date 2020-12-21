Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pazolini faz visita de cortesia ao padre Kelder Brandão

Pároco foi o mesmo que fez um discurso durante a missa, a uma semana do 2° turno, interpretado como de apoio ao então candidato do PT, João Coser

Públicado em 

21 dez 2020 às 11:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Kelder e Pazolini: gesto de aproximação
Padre Kelder e Pazolini: gesto de aproximação Crédito: Fotomontagem
prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), esteve na manhã desta segunda-feira (21) com o padre Kelder Brandão, na Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá, em Itararé. A visita de cortesia acontece pouco mais de um mês após o pároco ter feito um discurso, no final da missa do domingo 22 de novembro, que foi interpretado como uma crítica a Pazolini e uma manifestação de apoio ao então candidato do PT, João Coser.
O encontro, que durou uma hora e quarenta minutos, foi intermediado pela ex-deputada estadual Luzia Toledo, que participou da conversa junto com a futura vice-prefeita, Capitã Estéfane. Foram servidos cafezinho e suco aos presentes.
“Reafirmamos ao padre Kelder o nosso desejo de unir a sociedade e a nossa disposição em atuar fortemente na área pelos menos favorecidos”, disse o prefeito eleito. Pazolini afirmou ao religioso que não quer que a polícia seja o único sinal da presença do Estado nas áreas periféricas da Capital. “Queremos mudar essa realidade e pedimos ajuda ao padre para isso”, relatou.

Veja Também

Eleição em Vitória: saiba por que os católicos estão brigando tanto

Pazolini também expôs ao padre alguns projetos que pretende desenvolver na área da assistência social e na de direitos humanos. O sacerdote, por sua vez, fez um relato do seu trabalho quando atuava na Grande São Pedro, região de origem da futura vice-prefeita, e agora sua atuação como pároco na região de Itararé.
Este foi o terceiro encontro de Pazolini com membros da Igreja Católica. Logo após a eleição, ele se reuniu com o pároco da Catedral Metropolitana, Renato Criste, em encontro intermediado pelo deputado estadual Sergio Majeski. Na semana passada, numa reunião agendada também por Luzia Toledo, o prefeito eleito se encontrou com o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos.

Veja Também

Arcebispo pede que Igreja economize e alerta: "Cenário é preocupante"

Arcebispo de Vitória assina carta dos bispos contra o governo Bolsonaro

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Igreja Católica João Coser
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados