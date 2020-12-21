Pazolini faz visita de cortesia ao padre Kelder Brandão

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), esteve na manhã desta segunda-feira (21) com o padre Kelder Brandão, na Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá, em Itararé. A visita de cortesia acontece pouco mais de um mês após o pároco ter feito um discurso, no final da missa do domingo 22 de novembro, que foi interpretado como uma crítica a Pazolini e uma manifestação de apoio ao então candidato do PT, João Coser.
O encontro, que durou uma hora e quarenta minutos, foi intermediado pela ex-deputada estadual Luzia Toledo, que participou da conversa junto com a futura vice-prefeita, Capitã Estéfane. Foram servidos cafezinho e suco aos presentes.
“Reafirmamos ao padre Kelder o nosso desejo de unir a sociedade e a nossa disposição em atuar fortemente na área pelos menos favorecidos”, disse o prefeito eleito. Pazolini afirmou ao religioso que não quer que a polícia seja o único sinal da presença do Estado nas áreas periféricas da Capital. “Queremos mudar essa realidade e pedimos ajuda ao padre para isso”, relatou.
Pazolini também expôs ao padre alguns projetos que pretende desenvolver na área da assistência social e na de direitos humanos
. O sacerdote, por sua vez, fez um relato do seu trabalho quando atuava na Grande São Pedro, região de origem da futura vice-prefeita, e agora sua atuação como pároco na região de Itararé.