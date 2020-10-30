Mansão na Praia do Canto é demolida para construção de prédio

Antiga mansão que foi sede da construtora Blokos, na Praia do Canto, começa a ser demolida Crédito: Carlos Alberto Silva

A antiga mansão da Blokos Engenharia, localizada na Praia do Canto, em Vitória , está sendo demolida. O local, que já abrigou a sede de uma das mais importantes construtoras do Estado, vai dar espaço a um novo empreendimento imobiliário. Na área, será construído um prédio residencial, segundo informações do proprietário da empresa que adquiriu o imóvel em um leilão.

Quem passa pelo local, pode observar parte do muro coberta com tapumes e a mansão já sem telhados e janelas. Dario Luis Salvador, proprietário da DLS Administradora de Imóveis, que deu o lance vencedor no leilão, explica que a demolição é necessária para desocupar a área onde será construído um imóvel residencial de seis andares. Ele não revela o valor do negócio.

O proprietário conta que incorporou o espaço junto a uma construtora para realizar o empreendimento. Dario Luis afirma que a regularização do projeto está na fase final. A construção deve começar entre 60 e 90 dias. Vai se chamar Edifício Dario Neto, em homenagem ao meu neto, comenta.

A Prefeitura de Vitória foi procurada para falar sobre a situação do imóvel, da demolição e das licenças do projeto de construção do prédio. Por nota, disse que "a demolição total do imóvel foi solicitada pelo proprietário e autorizada pelo município. Até o momento não há solicitação de projeto para o local".