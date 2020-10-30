AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Seis andares

Mansão na Praia do Canto é demolida para construção de prédio

No local, já se observa parte do muro coberta com tapumes e o imóvel sem telhados e janelas. Regularizando o projeto, a nova obra deve começar em, pelo menos, 60 dias

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 05:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 05:05
Mansão da Blokos
Antiga mansão que foi sede da construtora Blokos, na Praia do Canto, começa a ser demolida Crédito: Carlos Alberto Silva
A antiga mansão da Blokos Engenharia, localizada na Praia do Canto, em Vitória, está sendo demolida. O local, que já abrigou a sede de uma das mais importantes construtoras do Estado, vai dar espaço a um novo empreendimento imobiliário.  Na área, será construído um prédio residencial, segundo informações do proprietário da empresa que adquiriu o imóvel em um leilão. 
Quem passa pelo local, pode observar parte do muro coberta com tapumes e a mansão já sem telhados e janelas. Dario Luis Salvador, proprietário da DLS Administradora de Imóveis, que deu o lance vencedor no leilão, explica que a demolição é necessária para desocupar a área onde será construído um imóvel residencial de seis andares. Ele não revela o valor do negócio. 
O proprietário conta que incorporou o espaço junto a uma construtora para realizar o empreendimento. Dario Luis afirma que a regularização do projeto está na fase final. A construção deve começar entre 60 e 90 dias. Vai se chamar Edifício Dario Neto, em homenagem ao meu neto, comenta.
A famosa mansão era o local onde funcionava a sede da Blokos Engenharia, uma das maiores construtoras no Estado no final da década de 2000. Por muitos anos esteve abandonada e foi utilizada como abrigo por pessoas em situação de rua. Em 2019, A Gazeta noticiou que o local chegou a ser lacrado
A Prefeitura de Vitória foi procurada para falar sobre a situação do imóvel, da demolição e das licenças do projeto de construção do prédio. Por nota, disse que "a demolição total do imóvel foi solicitada pelo proprietário e autorizada pelo município. Até o momento não há solicitação de projeto para o local".
Moradores de rua chegaram a ocupar mansão na Praia do Canto em 2019
Mansão onde funcionava a sede da Blokos Engenharia na Praia do Canto em 2019 Crédito: Fernando Madeira

Veja Também

Moradores de rua ocupam mansão de R$5 milhões na Praia do Canto

Mansão na Praia do Canto ocupada por moradores de rua é lacrada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Homem é encontrado morto dentro de kitnet em São Mateus
O piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, comemora com um troféu no pódio após vencer o Grande Prêmio da Bélgica
F1: Kimi Antonelli vence, Russell bate e Bortoleto é oitavo no GP da Bélgica
Canja de galinha
Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados