Mansão na Praia do Canto é demolida para construção de prédio

A antiga mansão da Blokos Engenharia, localizada na Praia do Canto, em Vitória, está sendo demolida. O local, que já abrigou a sede de uma das mais importantes construtoras do Estado, vai dar espaço a um novo empreendimento imobiliário. Na área, será construído um prédio residencial, segundo informações do proprietário da empresa que adquiriu o imóvel em um leilão.
Quem passa pelo local, pode observar parte do muro coberta com tapumes e a mansão já sem telhados e janelas. Dario Luis Salvador, proprietário da DLS Administradora de Imóveis, que deu o lance vencedor no leilão, explica que a demolição é necessária para desocupar a área onde será construído um imóvel residencial de seis andares. Ele não revela o valor do negócio.
O proprietário conta que incorporou o espaço junto a uma construtora para realizar o empreendimento. Dario Luis afirma que a regularização do projeto está na fase final. A construção deve começar entre 60 e 90 dias. Vai se chamar Edifício Dario Neto, em homenagem ao meu neto, comenta.
A famosa mansão era o local onde funcionava a sede da Blokos Engenharia, uma das maiores construtoras no Estado no final da década de 2000. Por muitos anos esteve abandonada e foi utilizada como abrigo por pessoas em situação de rua. Em 2019, A Gazeta noticiou que o local chegou a ser lacrado.
A Prefeitura de Vitória foi procurada para falar sobre a situação do imóvel, da demolição e das licenças do projeto de construção do prédio. Por nota, disse que "a demolição total do imóvel foi solicitada pelo proprietário e autorizada pelo município. Até o momento não há solicitação de projeto para o local".