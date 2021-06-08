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Leonel Ximenes

Farmácia na Praia do Canto tranca a porta no início da noite para evitar furtos

Estabelecimento só é aberto quando aparece um cliente; quando ele vai embora, tudo é fechado de novo

Públicado em 

08 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rua José Teixeira, uma das vias comerciais mais importantes da Praia do Canto
Rua José Teixeira, uma das vias comerciais mais importantes da Praia do Canto Crédito: Google Maps
Ficar com a porta fechada já no início da noite, abrir somente quando o cliente aparecer e fechar novamente enquanto nenhum novo consumidor aparece. Esta tem sido a rotina de uma farmácia na Rua José Teixeira, na Praia do Canto, uma das vias com intenso comércio no bairro nobre da Capital. A operação diária tem como objetivo evitar furtos, prática que tem infernizado moradores e comerciantes da região.
Segundo os funcionários, esses crimes têm sido cometidos por moradores em situação de rua, que pegam a primeira coisa que veem pela frente e já saem correndo. Na lista de produtos furtados estão cosméticos, remédios e outros itens que ficam próximos da entrada do estabelecimento.
Funcionários observam que os moradores em situação de rua surgem de uma forma muito rápida e que não dá para controlar esse ataque furtivo. Daí a medida drástica de fechar a porta e só atender quando o cliente aparecer.
À noite, a Rua José Teixeira, que é transversal à Reta da Penha, fica muito vazia. Com a pandemia, a circulação de pessoas reduziu-se ainda mais. Esse tipo de furto, de menor impacto, mas que somado causa grandes prejuízos, na maioria dos casos fica subnotificado, ou seja, acaba não sendo comunicado às autoridades policiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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