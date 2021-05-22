Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Homem é preso por policiais civis após assaltar farmácia em Vitória

O assalto a uma farmácia acabou com um dos criminosos presos, no início da manhã deste sábado (22), em Bento Ferreira, Vitória . A policia também conseguiu recuperar um celular, que havia sido arremessado pelo criminoso em um telhado.

Dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, usando uma arma de brinquedo. Eles conseguiram retirar dinheiro do caixa e também pertences de funcionários. Ao perceber que se tratava de uma arma falsa, um motoboy reagiu ao assalto e chegou a brigar com um dos suspeitos, que conseguiu escapar.

Os funcionários saíram em busca dos ladrões e se depararam com uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) na Avenida Leitão da Silva. A viatura seguia para cumprir mandados de prisão.

"Os funcionários pediram ajuda quando passávamos pelo local e conseguimos localizar um dos suspeitos. Ele era de Itararé e com ele conseguimos recuperar um celular que foi arremessado em um telhado", contou o delegado Romualdo Gianordoli, que chefiava a equipe.