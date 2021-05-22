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Roubo

Homem é preso por policiais civis após assaltar farmácia em Vitória

Equipe da Delegacia de Homicídios passava pelo local do crime, em Bento Ferreira, quando foi abordada pelas vítimas. Outro criminoso conseguiu fugir
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 mai 2021 às 10:38

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 10:38

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Homem é preso por policiais civis após assaltar farmácia em Vitória
O assalto a uma farmácia acabou com um dos criminosos presos, no início da manhã deste sábado (22), em Bento Ferreira, Vitória. A policia também conseguiu recuperar um celular, que havia sido arremessado pelo criminoso em um telhado.  
Dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, usando uma arma de brinquedo. Eles conseguiram retirar dinheiro do caixa e também pertences de funcionários. Ao perceber que se tratava de uma arma falsa, um motoboy reagiu ao assalto e chegou a brigar com um dos suspeitos, que conseguiu escapar. 
Os funcionários saíram em busca dos ladrões e se depararam com uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) na Avenida Leitão da Silva. A viatura seguia para cumprir mandados de prisão. 
"Os funcionários pediram ajuda quando passávamos pelo local e conseguimos localizar um dos suspeitos. Ele era de Itararé e com ele conseguimos recuperar um celular que foi arremessado em um telhado", contou o delegado Romualdo Gianordoli, que chefiava a equipe.
O detido foi levado para a DHPP, onde foi autuado em flagrante por roubo. O outro assaltante não foi localizado. 

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