Música de Cariê, "Devaneio" acompanhava o capixaba ao acordar e dormir

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê, foi o autor da primeira música tema da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo Crédito: Guilherme Ferrari - GZ/TV Gazeta/Reprodução

A mais conhecida bate forte na memória afetiva do capixaba e na história da música. "Devaneio" é a canção que fazia o capixaba acordar e dormir diariamente. Ela abria e fechava a programação da TV Gazeta - afiliada da TV Globo do qual Cariê foi o fundador - de 1976 (ano de sua fundação) a 1987.

Primeira vinheta da TV Gazeta, fundada por Cariê Lindenberg em 1976, teve música escrita pelo próprio empresário, músico e escritor Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Com arranjo e orquestração de Severino Filho e Jorginho Saadi, a canção, que nasceu mais ou menos no mesmo período em que foi ao ar, marcou uma geração não só por seu requinte melódico, mas também pelo apelo de ser de um artista do Espírito Santo e estar na maior rede de comunicação do Estado.

E toda essa benesse de que goza a fama da composição é bastante reconhecida entre nomes da música no Espírito Santo. Maestro da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), Helder Trefzger pondera. "Conversávamos muito sobre música e adorava ouvir as suas saborosas histórias. Tivemos a oportunidade de tocar para ele a sua música 'Devaneio', que marcou época no Espírito Santo, feita em parceria com o amigo Jorginho Saadi. Uma música sofisticada - ao mesmo tempo simples -, com elementos refinados, frutos da profunda convivência dele junto aos mestres da bossa nova e que transmite uma grande emoção".

E arremata: "Conheci Cariê no início da década de 1990, assim que cheguei ao Estado. Desde logo me chamou a atenção por sua alegria de viver, mas, sobretudo, por sua generosidade do trato com as pessoas. O Espírito Santo perde hoje uma grande personalidade, um ícone, mas que deixa um grande legado, tanto por suas obras mas também por meio da família".

Nas plataformas digitais, não faltam releituras e outras interpretações da conceituada música, que já foi apresentada até em encontro no Palácio Foz, de Lisboa, em Portugal, pelo pianista Pedro de Alcântara, em janeiro de 2018. Na ocasião, foi acompanhado por Fausto Pizzol (baixo) e Gabriel Ruy (bateria).

Só que essa paixão do fundador da afiliada da TV Globo no Espírito Santo pela música começou muito antes da criação da vinheta – mais precisamente por volta de 1947, quando Cariê já compunha e se arriscava ao violão.

VOU TE CONTAR

Foto da noite de lançamento do livro " Vou Te Contar", de Cariê Lindenberg Crédito: Monica Zorzanelli

E continuava: “Com ele, aprendi o essencial, necessário para evoluir sozinho”. Já nessa ocasião, compôs a primeira música, “Choupana de Sapê”, em que cantava: “Sempre desejei uma choupana de sapê/, Balançar-me numa rede com você/, Ah, o amor, com a paz, pro meu lar/, E as estrelas, no céu, a brilhar”.

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Depois das primeiras aventuras entre harmonias, melodias e compassos, não demorou para que Cariê se encantasse pelo gênero que crescia exponencialmente no Brasil e no mundo: a bossa nova. Tanto que, de lá para cá, virou amigo de vários figurões do meio artístico – que inclusive o incentivaram a seguir com os dons musicais. “Houve um momento em que, mais tarde, na vida, convivi com assiduidade com Sylvinha Telles, de quem fui amigo próximo até ela precocemente morrer em um grave acidente”, lembrava.

Foto da noite de lançamento do livro " Vou Te Contar", de Cariê Lindenberg: o escritor em família Crédito: Monica Zorzanelli

"Ele ficou direto na casa da irmã e, depois disso, nós nos encontramos algumas outras vezes no Rio", finalizou.

INTERPRETAÇÕES DE "DEVANEIO"; OUÇA!