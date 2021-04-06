Música de Cariê, "Devaneio" acompanhava o capixaba ao acordar e dormir

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o nosso Cariê, viveu a era de ouro da música brasileira. Morto na madrugada desta terça-feira (6), aos 85 anos, ele era grande entusiasta da bossa nova, que florescia à época em que começou a se aventurar na noite boêmia carioca - ele viveu no Rio de 1957 a 1963. Seu apreço pela música - o que também incluía o jazz e a MPB -, resultou em amizades com nomes como Tom Jobim, Maysa e Roberto Menescal, além de algumas composições.
A mais conhecida bate forte na memória afetiva do capixaba e na história da música. "Devaneio" é a canção que fazia o capixaba acordar e dormir diariamente. Ela abria e fechava a programação da TV Gazeta - afiliada da TV Globo do qual Cariê foi o fundador - de 1976 (ano de sua fundação) a 1987.
Com arranjo e orquestração de Severino Filho e Jorginho Saadi, a canção, que nasceu mais ou menos no mesmo período em que foi ao ar, marcou uma geração não só por seu requinte melódico, mas também pelo apelo de ser de um artista do Espírito Santo e estar na maior rede de comunicação do Estado.
E toda essa benesse de que goza a fama da composição é bastante reconhecida entre nomes da música no Espírito Santo. Maestro da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), Helder Trefzger pondera. "Conversávamos muito sobre música e adorava ouvir as suas saborosas histórias. Tivemos a oportunidade de tocar para ele a sua música 'Devaneio', que marcou época no Espírito Santo, feita em parceria com o amigo Jorginho Saadi. Uma música sofisticada - ao mesmo tempo simples -, com elementos refinados, frutos da profunda convivência dele junto aos mestres da bossa nova e que transmite uma grande emoção".
E arremata: "Conheci Cariê no início da década de 1990, assim que cheguei ao Estado. Desde logo me chamou a atenção por sua alegria de viver, mas, sobretudo, por sua generosidade do trato com as pessoas. O Espírito Santo perde hoje uma grande personalidade, um ícone, mas que deixa um grande legado, tanto por suas obras mas também por meio da família".
Nas plataformas digitais, não faltam releituras e outras interpretações da conceituada música, que já foi apresentada até em encontro no Palácio Foz, de Lisboa, em Portugal, pelo pianista Pedro de Alcântara, em janeiro de 2018. Na ocasião, foi acompanhado por Fausto Pizzol (baixo) e Gabriel Ruy (bateria).
Só que essa paixão do fundador da afiliada da TV Globo no Espírito Santo pela música começou muito antes da criação da vinheta – mais precisamente por volta de 1947, quando Cariê já compunha e se arriscava ao violão.
VOU TE CONTAR
Em seu último livro lançado, “Vou Te Contar”, de 2019, Cariê esmiuçou grande parte da vida e da trajetória profissional contando os casos que o fizeram se tornar uma das maiores personalidades que o Estado já teve. Em uma das passagens da obra, lembra: “Comecei a compor aos 12 anos de idade, ao tempo em que aprendi os primeiros acordes no violão com Paulo Fundão, violonista amador, amigo e compadre do meu pai”.
E continuava: “Com ele, aprendi o essencial, necessário para evoluir sozinho”. Já nessa ocasião, compôs a primeira música, “Choupana de Sapê”, em que cantava: “Sempre desejei uma choupana de sapê/, Balançar-me numa rede com você/, Ah, o amor, com a paz, pro meu lar/, E as estrelas, no céu, a brilhar”.
Depois das primeiras aventuras entre harmonias, melodias e compassos, não demorou para que Cariê se encantasse pelo gênero que crescia exponencialmente no Brasil e no mundo: a bossa nova. Tanto que, de lá para cá, virou amigo de vários figurões do meio artístico – que inclusive o incentivaram a seguir com os dons musicais. “Houve um momento em que, mais tarde, na vida, convivi com assiduidade com Sylvinha Telles, de quem fui amigo próximo até ela precocemente morrer em um grave acidente”, lembrava.
Além dela, pelo livro, o empresário também narrou as experiências particulares que o levaram a ficar próximo de outros nomes da MPB, como Roberto Menescal, Maysa Monjardim e Tom Jobim.
Em 2019, deu uma de suas últimas entrevistas à Gazeta falando, justamente, da relação que tinha com João Gilberto. Na ocasião, relembrou da passagem que o “pai da bossa” fez ao Espírito Santo durante sua lua de mel com a primeira esposa, Astrud Evangelina Weinert. À época, o pai de Bebel Gilberto ficou hospedado na casa de sua irmã, na Praia do Suá, e um grupo de simpatizantes de sua música fez morada em frente à residência. Um deles, é claro, foi Cariê.
"Ele ficou direto na casa da irmã e, depois disso, nós nos encontramos algumas outras vezes no Rio", finalizou.