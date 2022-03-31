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Leonel Ximenes

Saiba qual é a única cidade do ES na elite do turismo do Brasil

Na lista do Ministério do Turismo estão 2.542 cidades do país, distribuídas em 322 regiões turísticas

Publicado em 31 de Março de 2022 às 02:11

Públicado em 

31 mar 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Colorindo o Centro
Muro colorido na entrada do Morro da Piedade, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória é a única cidade do Espírito Santo que alcançou a categoria A no novo Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado nesta semana pelo Ministério do Turismo. Na lista, estão 2.542 cidades do país, distribuídas em 322 regiões turísticas. O ES está presente com 67 dos seus 78 municípios em dez regiões de interesse turístico.
A classificação leva em conta o desempenho econômico do turismo a partir de algumas variáveis, como quantidade de estabelecimentos de hospedagens e empregos, estimativa de visitantes domésticos e internacionais e arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagem.

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O Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas para a área, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo.

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Com base nesse mapa, os municípios que adotam o turismo como atividade econômica estratégica identificam necessidades de investimento e de ações para a promoção do setor em suas respectivas regiões. Os municípios do país são classificados de A a E.
Alcançaram a categoria B, no território capixaba, os municípios de Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Domingos Martins, Guarapari, Linhares, Piúma, São Mateus, Serra e Vila Velha. Cariacica obteve a categoria C do Mapa do Turismo Brasileiro;  Viana foi classificada na D.

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Domingos Martins obteve a melhor classificação entre os municípios de montanhas do ES. Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Itapemirim, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vila Valério não foram classificados na lista.
Pesquisa realizada recentemente pela consultoria hoteleira CoHotel apontou que Vitória foi a capital brasileira com a maior taxa de ocupação hoteleira em 2021, com média de 58% de ocupação nos hotéis, seguida por Recife (PE), com 51% de ocupação. No final do ano, mesmo sem festas no Ano-Novo, a Capital registrou uma ocupação de 100% da rede hoteleira.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Domingos Martins Turismo no ES Vitória (ES) Turismo Recife (PE)
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