Saiba qual é a única cidade do ES na elite do turismo do Brasil

Muro colorido na entrada do Morro da Piedade, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória é a única cidade do Espírito Santo que alcançou a categoria A no novo Mapa do Turismo Brasileiro , divulgado nesta semana pelo Ministério do Turismo. Na lista, estão 2.542 cidades do país, distribuídas em 322 regiões turísticas. O ES está presente com 67 dos seus 78 municípios em dez regiões de interesse turístico.

A classificação leva em conta o desempenho econômico do turism o a partir de algumas variáveis, como quantidade de estabelecimentos de hospedagens e empregos, estimativa de visitantes domésticos e internacionais e arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagem.

O Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas para a área, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo.

Com base nesse mapa, os municípios que adotam o turismo como atividade econômica estratégica identificam necessidades de investimento e de ações para a promoção do setor em suas respectivas regiões. Os municípios do país são classificados de A a E.

Alcançaram a categoria B, no território capixaba, os municípios de Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Domingos Martins, Guarapari, Linhares, Piúma, São Mateus, Serra e Vila Velha. Cariacica obteve a categoria C do Mapa do Turismo Brasileiro; Viana foi classificada na D.

Domingos Martins obteve a melhor classificação entre os municípios de montanhas do ES. Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Itapemirim, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vila Valério não foram classificados na lista.