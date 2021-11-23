Poucas&Boas: Praia da moda de Vila Velha disputa prêmio nacional

Praia da Sereia, que recentemente recebeu a certificação internacional Bandeira Azul Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV

QUEM ESTÁ NA DISPUTA

Estão também na disputa para a seleção de projetos três praias da Bahia , duas de São Paulo, duas do Rio, duas do Rio Grande do Norte, duas do Rio Grande do Sul e uma, cada, de Mato Grosso e Maranhão.

GANHOU, LEVOU

Desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a iniciativa vai selecionar nove cidades que serão beneficiadas pelo Projeto Orla, que prevê ações de boas práticas em turismo e de gestão das orlas. As atividades serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

POUCA PRAIA

Curiosamente, segundo relatório de balneabilidade da prefeitura, somente seis pontos de praias estão próprios para banho em Vila Velha - a da Sereia está incluída. São eles: Praia dos Recifes (em frente à rua Mar Azul); Praia de Itaparica I (em frente à Rua Itaiabaia); Praia de Itaparica II (Colônia de Pescadores); Praia de Itapuã “Beverly Hills” (em frente à rua Jair de Andrade); Praia da Costa I (em frente à av. Champagnat) e Praia da Costa II (Praia da Sereia).

CHUVA DE CONCRETO

No momento em que se iniciou a concretagem da ciclovia da Terceira Pont e, as autoridades presentes ao evento na manhã desta terça-feira (23) foram surpreendidas pela pressão e tomaram um banho de concreto. As vítimas foram o governador Renato Casagrande, o deputado Marcelo Santos, o subsecretário Sérgio Sá e o vereador de Vitória Deninho Silva

CELULAR AMIGO

O secretário estadual dos Transportes, Fábio Damasceno, entretanto, saiu ileso, por estar afastado do grupo, verificando o celular.

DISPUTA ENTRE ADVOGADOS

Passada a eleição para a presidência da OAB, com a recondução do presidente José Carlos Rizk Filho , outra disputa tem agitado o meio jurídico capixaba: a eleição para desembargador do Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional da Ordem.

O CLUBE DOS 12

São 35 candidatos, que serão sabatinados na próxima terça-feira (30), pelo Conselho Estadual da OAB. O que tem causado certo alvoroço na disputa é um grupo formado por 12 advogados, que teriam firmado um pacto: eles pedem voto em bloco, somente para esse clube fechado.

ESTRELA SOLITÁRIA

O superintendente da Polícia Federal no ES, o mineiro Eugênio Ricas, se deixou fotografar, ao lado da família, com a camisa do Cruzeiro, no último fim de semana. O pior é que o time celeste anda capengando, mais uma vez, na Série B do Brasileirão.

ADOLESCENTES NO CRIME

Os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas são os que mais levam adolescentes a se tornarem reeducandos do sistema socioeducativo do Espírito Santo. De acordo com a Transparência do Iases, são 263 que estão nas unidades por delitos como furto e roubo e outros 161 por tráfico.

AGENTES DA LEI VULNERÁVEIS

A questão de adolescentes e de adultos envolvidos com o tráfico de drogas e que dão entrada no sistema socioeducativo e prisional, será tema de audiência pública nesta quarta-feira (24), às 14h, na Assembleia Legislativa. Proponente da reunião, o deputado Delegado Danilo Bahiense aponta que policiais penais e agentes socioeducativos têm ficado vulneráveis ao realizarem, desarmados, escolta de suspeitos.

VARGEM ALTA X COVID

Passada a euforia por não ter registrado nenhum caso de Covid no município na semana passada, nos últimos dias Vargem Alta voltou a conviver com a doença: dois moradores estão identificados com o vírus ativo.

PAPO NO VITÓRIA SUMMIT 2021

O Papo de Colunista desta quarta-feira (24) será especial: este colunista e Rafael Braz vão entrevistar Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, diretamente do Vitória Summit 2021, encontro de líderes empresariais e políticos que será realizado pela Rede Gazeta até sexta-feira (26), no Hotel Ilha do Boi. O Papo desta quarta começará às 15h.

ALUGUEL EM ALTA

Apartamentos na Praia do Canto, em Vitória, têm tido alta procura, especialmente os de três quartos. Os imóveis desse tipo disponíveis para alugar são rapidamente alvos de fechamento de contratos.

PRA ONDE VOU?

Motoristas têm ficado na bronca com a obra do governo do Estado na Avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, na Serra. O problema é que quem não é da região fica perdido e não sabe qual caminho seguir para ir para Laranjeiras ou Vitória. Tem gente que fica com medo devido ao fato de a região ao redor ser local de tráfico de drogas.

NOVO PONTO DE BIKES

Frequentadores do Shopping Vitória e da Assembleia Legislativa estão pedindo um ponto do Bike Vitória em frente à Casa de Leis. O motivo: há muita concorrência com o ponto da Curva da Jurema, usado intensamente por quem pedala pela orla.

FALTOU TINTA

Teve supermercado da Capital deixando de lucrar no último domingo, pois não tinha caneta para vender aos candidatos do Enem, que buscavam o produto na última hora. Ficaram na mão o estudante... e o estabelecimento.

CASAR É BOM. E CARO

Restaurante charmoso, na Praia da Costa, em Vila Velha, tem chamado a atenção pelos casamentos realizados. Mas o preço é salgado: tem pacote que sai até por R$ 275, por pessoa, mais caro que alguns cerimoniais.

A MÃO AMIGA

Um motorista tentou pagar R$ 10, no cartão, para conseguir o valor em espécie num posto de combustíveis da Praia da Costa. A ideia era pagar o pedágio da Terceira Ponte. O frentista, no entanto, informou que não poderia fazer a operação, por questões fiscais. Outro motorista se sensibilizou com a cena e doou os R$ 2 para a colega de trânsito cruzar o pedágio.

JURADO INTERNACIONAL

O conselheiro e ouvidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Claudio Allemand, foi jurado no Prêmio Internacional Steelie Award 2021, realizado pela World Steel Association (Worldsteel). Em sua 12ª edição, o evento busca reconhecer as empresas membros por sua contribuição para a indústria do aço ao longo de um período de um ano em uma série de categorias que impactam a indústria.

LANÇAMENTO DE LIVRO

A escritora, atriz e poeta Ingrid Carrafa acaba de lançar “E Quando Borboletas Carnívoras Dançam no Estômago”, seu terceiro livro de poesia pela Editora Maré, com prefácio de Bernadette Lyra tendo como ilustração de capa uma pintura de Caio Cruz.

DOE LIVROS

O projeto Invasão Literária 2021 abriu sua campanha de doação de livros, que neste ano vai contemplar as festas de Natal dos bairros Caratoíra, Piedade e Quadro, em Vitória, com livros que tenham a temática étnico-racial para crianças e adolescentes. Mais informações com Luizane Guedes Mateus: (27) 99966-8985.

AUTISTAS IDENTIFICADOS

A Câmara de Vitória aprovou, nesta terça (23), projeto do presidente da Casa, Davi Esmael (PSD), que cria a Carteira de Identificação da Pessoa Autista.

ALÔ, ELEITOR!