Casagrande fala em "denuncismo" e "luta política" em caso de contrato suspenso

Governador Renato Casagrande acompanhou concretagem da ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

O chefe do Executivo estadual falou sobre o assunto nesta terça-feira (23), durante o início da concretagem da Ciclovia da Vida, obra que integra a modernização e ampliação da Terceira Ponte

Casagrande explicou que o contrato de desinfecção dos terminais de ônibus foi feito, inicialmente, de forma emergencial, depois seguiu o trâmite do processo de pregão eletrônico, atendendo às normas legais, como consulta de preços. Ele afirma que tudo será explicado à Justiça.

"Temos total confiança na forma de contratação e na importância dos serviços prestados nos terminais. Tenho plena convicção de que nós responderemos na Justiça. Esse contrato já foi auditado e analisado pelos órgãos de controle" Renato Casagrande - Governador do ES

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno Crédito: Vitor Jubini

A medida da juíza Heloisa Cariello tem caráter liminar e atende a uma ação popular para reparação de eventuais prejuízos aos cofres públicos decorrentes da dispensa de licitação na contratação.

A denúncia foi feita pelo deputado estadual Carlos Von (Avante). Ele é parte do grupo que faz oposição ao governo na Assembleia Legislativa. Von já protocolou outras ações contra o governo do Estado.

No documento, com base nas alegações do deputado, destaca-se que o governo do Estado contratou, reiteradamente e sem licitação, a Salvador Empreendimentos, empresa de obras de Anchieta, no Sul capixaba, que havia sido criada em 2013. Para desinfecção de terminais, o contrato previa o pagamento de R$ 12,56 milhões.

O valor inicial era de R$ 1,47 milhão, por 90 dias, e a contratação foi publicada no Diário Oficial de 13 de maio de 2020. Depois, ainda segundo a ação, foram apresentados seis aditivos, que elevaram o gasto previsto, ultrapassando os R$ 12,5 milhões.

"LUTA POLÍTICA"

Casagrande não quis comentar a decisão judicial, mas disse que o pedido “é uma luta política”.

“A gente vive no Brasil, no estado, uma indústria de denúncias, a litigância de má fé, que é contra a lei. Isso mostra a indústria e a busca de criar confusão, gerar dúvida. Isso é o normal da política, infelizmente. Infelizmente, a gente vive esse ambiente de denuncismo e busca insana de criar dificuldade para gente governar o estado", pontua.

O governador acredita que a decisão será revertida porque o serviço de higienização foi orientado em um acordo que previa a manutenção dos serviços de higienização e medidas de proteção contra a infecção do novo coronavírus.