Começa a dança das cadeiras na Fecomércio-ES

Sede da Fecomércio-ES: nova diretoria assume no dia 22 de junho Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação

A nova direção da Fecomércio-ES, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, anunciou nesta terça-feira (14) mudanças no comando da direção regional do Sesc e do Senac.

O executivo Richardson Schmittel assume o Senac-ES no lugar de Dionísio Corteletti e o advogado, auditor da Receita Estadual aposentado e Secretário da Fazenda de Vitória, Bruno Negris, ocupa a vaga de Gutman Uchôa de Mendonça na direção do Sesc-ES.

A mudança marca a interrupção de um longo período em que Dionísio e Gutman, respectivamente, comandavam o Senac e o Sesc. O primeiro estava na direção do Senac havia 28 anos; Gutman, por sua vez, estava no Sesc há incríveis 62 anos.

Moro, aliás, já se comprometeu em mudar os estatutos e acabar com a reeleição na presidência da entidade. Ele vai suceder o empresário José Lino Sepulcri, que comandou a Fecomércio por quatro mandatos - 16 anos.