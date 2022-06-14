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Leonel Ximenes

Começa a dança das cadeiras na Fecomércio-ES

Depois de décadas no cargo, diretores do Sesc-ES e do Senac-ES serão substituídos

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 11:56

Públicado em 

14 jun 2022 às 11:56
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho
Sede da Fecomércio-ES: nova diretoria assume no dia 22 de junho Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação
A nova direção da Fecomércio-ES, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, anunciou nesta terça-feira (14) mudanças no comando da direção regional do Sesc e do Senac.
O executivo Richardson Schmittel assume o Senac-ES no lugar de Dionísio Corteletti e o advogado, auditor da Receita Estadual aposentado e Secretário da Fazenda de Vitória, Bruno Negris, ocupa a vaga de Gutman Uchôa de Mendonça na direção do Sesc-ES.

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A mudança marca a interrupção de um longo período em que Dionísio e Gutman, respectivamente, comandavam o Senac e o Sesc. O primeiro estava na direção do Senac havia 28 anos; Gutman, por sua vez, estava no Sesc há incríveis 62 anos.
Os novos diretores tomam posse no dia 22 de junho, junto com Idalberto Moro, eleito em chapa única para a presidência da Fecomércio-ES para os próximos quatro anos.
Moro, aliás, já se comprometeu em mudar os estatutos e acabar com a reeleição na presidência da entidade. Ele vai suceder o empresário José Lino Sepulcri, que comandou a Fecomércio por quatro mandatos - 16 anos.
Bruno Negris deixa o primeiro escalão da Prefeitura de Vitória na próxima segunda-feira (20).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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