Dúvida sobre que profissão seguir? App ajuda alunos a escolher curso técnico

Plataforma está disponível nas lojas de aplicativos de celulares com sistemas Android e iOS Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) lançou neste mês o aplicativo SouTec, uma plataforma para auxiliar estudantes na escolha do futuro profissional, com foco no ensino tecnológico e profissional. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com redes de ensino.

O aplicativo foi criado para auxiliar os estudantes e demais cidadãos na escolha de cursos técnicos. O SouTec já pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos e auxiliará os estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio na escolha do futuro profissional.

O aplicativo tem questões que avaliam as preferências relacionadas a atividades de trabalho e, após a análise desses dados, apresenta um resumo e um relatório completo explicando qual é o perfil profissional do estudante.

Na ferramenta, também é possível personalizar as buscas usando critérios como a localidade em que o curso é ofertado, de acordo com a distância do local informado pelo usuário. Durante o acesso, que pode ser realizado mesmo sem conexão com a internet, é possível “favoritar” as opções e as instituições prediletas.