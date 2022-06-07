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Dúvida sobre que profissão seguir? App ajuda alunos a escolher curso técnico

SouTec, que pode ser baixado gratuitamente, avalia critérios como preferências dos estudantes sobre a atividades de trabalho e ofertas de cursos por região

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:52

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:52
Aparelho de telefone celular smartphone
Plataforma está disponível nas lojas de aplicativos de celulares com sistemas Android e iOS Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Ministério da Educação (MEC) lançou neste mês o aplicativo SouTec, uma plataforma para auxiliar estudantes na escolha do futuro profissional, com foco no ensino tecnológico e profissional. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com redes de ensino.
O aplicativo foi criado para auxiliar os estudantes e demais cidadãos na escolha de cursos técnicos. O SouTec já pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos e auxiliará os estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio na escolha do futuro profissional.
O aplicativo tem questões que avaliam as preferências relacionadas a atividades de trabalho e, após a análise desses dados, apresenta um resumo e um relatório completo explicando qual é o perfil profissional do estudante.
Na ferramenta, também é possível personalizar as buscas usando critérios como a localidade em que o curso é ofertado, de acordo com a distância do local informado pelo usuário. Durante o acesso, que pode ser realizado mesmo sem conexão com a internet, é possível “favoritar” as opções e as instituições prediletas.
Com o aplicativo, ao realizar o teste, o estudante responderá 72 questões que avaliam suas preferências. Não é necessário responder todas as perguntas de uma vez. O estudante pode parar quantas vezes quiser e continuar de onde parou. Quando terminar, terá acesso a um resumo e a um relatório completo sobre seu perfil profissional.

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