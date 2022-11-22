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Inscrições abertas

Senac tem 2.579 vagas em cursos técnico e de qualificação de graça no ES

Os interessados devem se inscrever nas unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Colatina, Santa Teresa, São Mateus e Linhares
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2022 às 13:19

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 13:19

Cursos de qualificação oferecidos pelo Senac
Cursos de qualificação na área de estética oferecidos pelo Senac Crédito: Divulgação
O Senac está com inscrições abertas para 2.579 vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional no Espírito Santo. Do total de oportunidades, 420 são destinadas aos cursos técnicos.
Para se candidatar, é necessário ter renda familiar inferior a dois salários-mínimos federais, tendo como condição alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados.
As aulas serão realizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Colatina, Santa Teresa, São Mateus e Linhares.
Há oportunidades para cursos técnicos em recursos humanos, em logística, em administração, em informática para internet, de enfermagem, em estética e de administração de injetáveis.
Chances também para cursos de qualificação de assistente de marketing, cabelereiro assistente, cuidador de idoso, ferramentas de marketing digital, massagista, cabeleireiro, depilador, assistente administrativo, garçom, manicure e pedicure, administrador de banco de dados, inglês básico, auxiliar de cozinha, assistente de RH, cuidador infantil, administrador de redes, operador de computador, programador web, entre outros.
As inscrições podem ser feitas diretamente nas unidades. As informações sobre carga horária, data dos cursos e requisitos para matrículas estão disponíveis no edital. 

Confira os cursos

Vitória

Local de inscrição: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077, Bento Ferreira.

Técnico em Recursos Humanos (25)

Técnico em Logística (25)

Técnico em Administração (50)

Cuidador de Idoso (25)

Massagista (24)

Cabeleireiro (12)

Depilador (48)

Assistente Administrativo (50)

Assistente de Recursos Humanos (50)

Manicure e Pedicure (26)

Administrador de banco de dados (20)

Programador de Sistemas (20)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (20)

Administrador de Redes (20)

Inglês Básico (250)

Hotel Senac Ilha do Boi

Local de inscrição: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077, Bento Ferreira

Auxiliar de Cozinha (10)

Salgadeiro (16)

Colatina

Local de inscrição: Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada.

Assistente de Marketing e Vendas (30)

Cabeleireiro Assistente (15)

Cuidador de Idoso (30)

Cuidador Infantil (30)

Depilador (16)

Ferramentas de Marketing Digital (16)

Inglês Básico (20)

Manicure e Pedicure (15)

Operador de Computador (16)

Programador Web (16) 

Técnico em Segurança do Trabalho (30)

Linhares

Local de inscrição: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, 3º andar – pavimento 04 – Nossa Senhora da Conceição.

Técnico em Estética (15)

Técnico em Administração (30)

Técnico em Logística (30)

Técnico em Recursos Humanos (30)

Técnico em Informática para Internet (25)

Inglês Básico (50)

Língua Brasileira de Sinais (Libras) - intermediário (30)

Manicure e Pedicure (15)

Depilador (15)

Cabeleireiro Assistente (15)

Costureiro (10)

Cachoeiro de Itapemirim

Local de inscrição: Av. Governador Jones dos Santos Neves, 253,  Santo Antônio.

Técnico em Administração (30)

Operador de Computador (48)

Cuidador de Idosos (25)

Cuidador Infantil (25)

Assistente de Recursos Humanos (25)

Depilador (30)

Manicure e Pedicure (30)

Assistente de Marketing e Vendas (25)

Assistente de Secretaria Escolar (25)

Serra

Local de inscrição: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.

Assistente Administrativo (25)

Assistente Financeiro (25)

Cuidador Infantil (25) 

Técnico em Enfermagem (26) 

Técnico em Estética (20)

Técnico em Logística (25)

Técnico em Recursos Humanos (25)

Venda Nova do Imigrante

Local de inscrição: Av. Domingos Perim, 988, Bairro Providência, Centro.

Inglês Básico (18)

Cabeleireiro Assistente (12) 

Assistente de Secretaria Escolar (18)

Assistente de Recursos Humanos (18)

Auxiliar de Cozinha (12)

Auxiliar de Confeitaria (12)

Operador de Computador (10) 

Barista (30) 

Organizador de Eventos (18) 

Auxiliar de Cozinha (12) 

Cuidador Infantil (18) 

Inglês Básico (18) 

Assistente Administrativo (18) 

Massagista (12)

Vila Velha

Local de inscrição: Rua Jaguaribe, 91, Bairro Divino Espírito Santo.

Cabeleireiro (16) 

Recepcionista em Serviços de Saúde (25) 

Cuidador Infantil (25) Cuidador de Idoso (25) 

Cuidador Paliativos ao Cliente Adulto (25) 

Depilador (20) Manicure e Pedicure (16)

Técnicas de Administração de Injetáveis (20) 

Atendente de Farmácia (25) 

Massagista (20) 

Técnico em Enfermagem (35) 

Inglês Básico (40) 

Técnico em Administração (30) 

Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos (15) 

Instrumentação Cirúrgica (12)

Santa Teresa

Local da inscrição: Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros 

Barbeiro (10) 

Cuidador de Idoso (15) 

Inglês Básico (15) 

Maquiador (10) 

Salgadeiro (13) 

Assistente de Marketing e Vendas (15) 

Cuidador Infantil (15)

São Mateus

Local de inscrição: Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby.

Recreador (25) 

Manicure e Pedicure (10) 

Assistente de Logística (25) 

Operador de Computador (24) 

Assistente de Marketing e Vendas (50) 

Assistente de Recursos Humanos (25) 

Depilador (10) 

Inglês Básico (20)

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