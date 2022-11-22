Clínica odontológica que recusou atender paciente com HIV é condenada no ES

Clínica odontológica afirmou que não havia profissionais especializados em pacientes soropositivos Crédito: Pixabay

Conforme consta nos autos, a vítima afirmou que chegou ao local e logo foi informada pela atendente do estabelecimento não poderia ser atendida por falta de "profissional especializado em atender pacientes soropositivos". Além disso, disse que tais informações foram dadas diante de outras pessoas, gerando um constrangimento ainda maior.

A clínica odontológica afirmou que, uma vez que a esterilização dos equipamentos e dos instrumentos utilizados pelos dentistas é rigorosa, pacientes portadores de HIV "não podem adentrar nos consultórios e serem atendidos". Foi alegado, também, que pacientes soropositivos demandam outros cuidados em relação aos medicamentos e que tomou a atitude de não proceder a consulta agendada pensando no bem-estar do próprio homem.

Diante da situação, uma juíza da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica entendeu que a ré afrontou a dignidade do autor e que não existe nenhuma legislação que autorize a recusa de atendimento odontológico a pacientes portadores do vírus.

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