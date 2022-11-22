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Estava desaparecido

Garoto de 14 anos é assassinado e corpo é jogado em lagoa de Linhares

Corpo do adolescente foi encontrado boiando às margens de uma lagoa de Linhares nesta segunda-feira (21). Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 nov 2022 às 13:35

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 13:35

A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes
A Delegacia Regional de Linhares está apurando o caso Crédito: Polícia Civil
Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros e jogado em uma lagoa localizada no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. O jovem estava desaparecido desde o último sábado (19) e o corpo dele foi encontrado boiando na tarde desta segunda-feira (21). Ele não teve a identidade informada pela polícia.
A Polícia Militar informou que foi acionada na tarde desta segunda-feira verificar a informação de que o corpo estava às margens de uma lagoa. "No local, os militares constataram o encontro de cadáver e foram abordados por um popular que relatou que a vítima seria seu sobrinho de 14 anos, que estaria desaparecido desde o último dia 19", disse a PM, em nota.
O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada e constatou que ele estava com perfuração de arma de fogo na cabeça.  Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. 
Nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", destacou a corporação, por nota.

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