Polícia prende suspeito de invadir e furtar mais de 10 imóveis em Linhares

Um jovem de 28 anos, suspeito de invadir comércios e residências para praticar furtos em Linhares, no Norte do Estado, foi preso quando estava dentro de um ônibus em Regência, no mesmo município, com uma TV furtada nesta segunda-feira (21). A prisão de Luan Arpini Boone, de 28 anos, foi efetuada pela Polícia Militar.

A Polícia Civil divulgou imagens em que Luan aparece invadindo dois estabelecimentos em Linhares. No bairro Novo Horizonte, o imóvel foi invadido na madrugada do dia 14 de outubro deste ano, às 3h30. A ação durou sete segundos.

No segundo vídeo, o suspeito agiu em um local do Centro de Linhares, no dia 7 de outubro, às 21h38. Neste episódio, o jovem permanece no imóvel por pelo menos dois minutos. Os arquivos já foram analisados pela Polícia Civil.

Na manhã desta terça-feira (22), o delegado Romel Pio Júnior, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares, disse que o suspeito confessou envolvimento em pelo menos 10 furtos praticados no município. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por esse tipo de crime.

"Ele é suspeito de ter praticado vários crimes patrimoniais em Linhares, especialmente, furtos em residências e comércio. É um indivíduo usuário de drogas que pratica esses crimes rotineiramente com a finalidade de sustentar o vício" Romel Pio Júnior - Delegado titular da Deic de Linhares

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a ação aconteceu a partir de uma denúncia anônima. Os militares informaram que a prisão aconteceu em um ônibus. Eles foram até uma residência em que ele usava para se esconder.

No local, eles constataram que o imóvel havia sido arrombado. Em seguida, eles encontraram outros dois imóveis arrombados. A PM apreendeu uma faca, chave de fenda, dois aparelhos de televisão e um ventilador. O caso foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. O suspeito será encaminhado para uma unidade prisional da região.