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Dentro de ônibus

Polícia prende suspeito de invadir e furtar mais de 10 imóveis em Linhares

Luan Arpini Boone, de 28 anos, foi preso quando estava dentro de um ônibus em Regência, no mesmo município, com uma TV furtada nesta segunda-feira (21)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 nov 2022 às 12:28

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 12:28

Um jovem de 28 anos, suspeito de invadir comércios e residências para praticar furtos em Linhares, no Norte do Estado, foi preso quando estava dentro de um ônibus em Regência, no mesmo município, com uma TV furtada nesta segunda-feira (21). A prisão de Luan Arpini Boone, de 28 anos, foi efetuada pela Polícia Militar.
A Polícia Civil divulgou imagens em que Luan aparece invadindo dois estabelecimentos em Linhares. No bairro Novo Horizonte, o imóvel foi invadido na madrugada do dia 14 de outubro deste ano, às 3h30. A ação durou sete segundos.
No segundo vídeo, o suspeito agiu em um local do Centro de Linhares, no dia 7 de outubro, às 21h38. Neste episódio, o jovem permanece no imóvel por pelo menos dois minutos. Os arquivos já foram analisados pela Polícia Civil.
Na manhã desta terça-feira (22), o delegado Romel Pio Júnior, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares, disse que o suspeito confessou envolvimento em pelo menos 10 furtos praticados no município. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por esse tipo de crime.
"Ele é suspeito de ter praticado vários crimes patrimoniais em Linhares, especialmente, furtos em residências e comércio. É um indivíduo usuário de drogas que pratica esses crimes rotineiramente com a finalidade de sustentar o vício"
Romel Pio Júnior - Delegado titular da Deic de Linhares
De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a ação aconteceu a partir de uma denúncia anônima. Os militares informaram que a prisão aconteceu em um ônibus. Eles foram até uma residência em que ele usava para se esconder.
No local, eles constataram que o imóvel havia sido arrombado. Em seguida, eles encontraram outros dois imóveis arrombados. A PM apreendeu uma faca, chave de fenda, dois aparelhos de televisão e um ventilador. O caso foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. O suspeito será encaminhado para uma unidade prisional da região.
Polícia prende suspeito de furtos em Linhares
Polícia recuperou objetos furtados em Linhares Crédito: Divulgação/PMES

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