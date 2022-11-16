Carro arrasta moto, desvia e vai embora sem parar em Linhares; veja vídeo

O motorista de um carro atingiu uma motociclista em um cruzamento no Centro de Linhares, arrastou a moto por alguns metros e, ao perceber que ela estava agarrada ao para-choque do veículo, desviou e foi embora sem parar. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento.

As imagens mostram quando os veículos se chocam no cruzamento das avenidas Capitão José Maria (por onde a moto passava) e Rui Barbosa (via em que estava o carro). Com o impacto da batida, a motociclista chega a rolar no asfalto, depois se levanta aparentando estar machucada. O motorista do carro arrastou a moto por um trecho, depois parou, desviou do veículo e deixou o local sem prestar socorro.

Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar disse, por nota, que a vítima ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a corporação, o condutor do veículo não estava no local da ocorrência e, até o final da manhã desta quarta-feira (16), não havia sido localizado.

A Polícia Civil também foi procurada para explicar se o motorista foi identificado e localizado. Por nota, a corporação informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil informou que o motorista foi identificado.

Ele pode responder por lesão corporal na condução de veículo automotor, deixar de prestar socorro e fugir do local do acidente, três crimes do código nacional de trânsito. Mais detalhes não serão divulgados, por enquanto, de acordo com a corporação.