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Acidente

Carro arrasta moto, desvia e vai embora sem parar em Linhares; veja vídeo

Batida ocorreu em um cruzamento na manhã de terça-feira (15); motociclista foi socorrida pelo Samu e, segundo a polícia, condutor do carro ainda não foi localizado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2022 às 13:31

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 13:31

O motorista de um carro atingiu uma motociclista em um cruzamento no Centro de Linhares, arrastou a moto por alguns metros e, ao perceber que ela estava agarrada ao para-choque do veículo, desviou e foi embora sem parar. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento.
As imagens mostram quando os veículos se chocam no cruzamento das avenidas Capitão José Maria (por onde a moto passava) e Rui Barbosa (via em que estava o carro). Com o impacto da batida, a motociclista chega a rolar no asfalto, depois se levanta aparentando estar machucada. O motorista do carro arrastou a moto por um trecho, depois parou, desviou do veículo e deixou o local sem prestar socorro. 
Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar disse, por nota, que a vítima ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a corporação, o condutor do veículo não estava no local da ocorrência e, até o final da manhã desta quarta-feira (16), não havia sido localizado.
A Polícia Civil também foi procurada para explicar se o motorista foi identificado e localizado. Por nota, a corporação informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.  Até o momento nenhum suspeito foi detido. Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil informou que o motorista foi identificado.
Ele pode responder por lesão corporal na condução de veículo automotor, deixar de prestar socorro e fugir do local do acidente, três crimes do código nacional de trânsito. Mais detalhes não serão divulgados, por enquanto, de acordo com a corporação.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou, em nota.

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