Incêndio destrói casa de recuperação de dependentes químicos em Itapemirim

Um incêndio atingiu o segundo andar de uma casa onde funciona um centro de recuperação de dependentes químicos no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. As chamas começaram no imóvel nesta terça-feira (22), e, ainda durante a manhã, o fogo foi controlado ainda pela manhã. Ninguém ficou ferido.
O local fica na Rua Valentina Rosa de Oliveira e o fogo teria começado por volta de 8h30. Imagens da Defesa Civil mostram a fumaça saindo de um dos cômodos. O local, segundo o órgão, estava vazio, pois os internos estavam assistindo ao jogo da Copa do Mundo na sala. Imagens mostram que o local foi destruído pelo fogo.
Incêndio atinge clínica de recuperação em Itapemirim
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, que a ocorrência ainda se encontra em andamento. A perícia da Polícia Civil informou que não foi acionada.
A informação do centro de reabilitação, que é particular, é que não houve feridos e os pacientes foram encaminhados para suas residências.