Incêndio destrói casa de recuperação de dependentes químicos em Itapemirim

O local fica na Rua Valentina Rosa de Oliveira e o fogo teria começado por volta de 8h30. Imagens da Defesa Civil mostram a fumaça saindo de um dos cômodos. O local, segundo o órgão, estava vazio, pois os internos estavam assistindo ao jogo da Copa do Mundo na sala. Imagens mostram que o local foi destruído pelo fogo.