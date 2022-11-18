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No Sul do ES

Incêndio atinge residência em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio pode ter sido provocada por um curto-circuito na rede elétrica da casa
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 nov 2022 às 19:19

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 19:19

Um incêndio atingiu uma residência no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, somente danos materiais.
Incêndio atinge residência em Cachoeiro de Itapemirim
Uma casa pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ Corpo dos Bombeiros
A equipe dos bombeiros acredita que a causa do incêndio foi, aparentemente, um curto-circuito na rede elétrica da casa. Não há informações de como isso aconteceu.
A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para realizar uma vistoria no local, pois a estrutura pode apresentar riscos. O fogo já havia sido contido pelos bombeiros quando a Defesa Civil chegou no início desta noite.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Elio Carlos Silva de Miranda, o imóvel foi interditado, visto que o incêndio danificou muito a residência e vai ser necessário realizar uma reforma. “Todos os cômodos e móveis foram danificados, teve muito prejuízo. Os moradores não têm condições de permanecerem na casa”, disse.
Sendo assim, o coordenador explicou que os nove moradores – uma mulher com os filhos e netos – ficarão na casa de parentes neste final de semana. Eles foram encaminhados para a assistência social, que vai ajudar com a reposição de materiais, como roupa de cama, e na próxima segunda-feira (21), vão ser incluídos no aluguel social.

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