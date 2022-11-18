Incêndio atinge residência em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Elio Carlos Silva de Miranda, o imóvel foi interditado, visto que o incêndio danificou muito a residência e vai ser necessário realizar uma reforma. “Todos os cômodos e móveis foram danificados, teve muito prejuízo. Os moradores não têm condições de permanecerem na casa”, disse.

Sendo assim, o coordenador explicou que os nove moradores – uma mulher com os filhos e netos – ficarão na casa de parentes neste final de semana. Eles foram encaminhados para a assistência social, que vai ajudar com a reposição de materiais, como roupa de cama, e na próxima segunda-feira (21), vão ser incluídos no aluguel social.