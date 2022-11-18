Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio atinge Estúdios Globo no Rio de Janeiro
Destruição

Incêndio atinge Estúdios Globo no Rio de Janeiro

O incêndio teria começado durante o horário de almoço da equipe da novela "Todas as Flores"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 15:05

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 15:05

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, o antigo Projac, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela reportagem pela comunicação da emissora.
"Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos", diz o comunicado.
Também procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados às 12h20. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e não há vítimas.
Globo
Um incêndio de grandes proporções atingiu o Projac, da Globo, nesta sexta-feira (18) Crédito: Reprodução/Twitter
"Os bombeiros foram acionados às 12h20. Profissionais dos Bombeiros de Jacarepaguá se encaminharam para o local. Incêndio controlado. Sem vítimas", informa o comunicado. O incêndio teria começado durante o horário de almoço da equipe da novela "Todas as Flores" .
Antes mesmo de vídeos do incêndio começarem a circular nas redes sociais, funcionários da emissora ficaram sabendo do ocorrido em grupos de trabalho. A reação inicial dentro dos Estúdios Globo foi de pânico e preocupação por possíveis vítimas.
A cidade cenográfica de "Todas as Flores" fica afastada dos estúdios de outras produções e, até o momento, as gravações de outras novelas da TV Globo não foram canceladas.

Incêndio na ficção

Um grande incêndio acontece no 14ª capítulo da novela "Todas as Flores", disponível no Globoplay.
Na trama, Patsy (Suzy Rêgo) é humilhada pelo marido Raulzito, que apresenta Mauritânia (Thalita Carauta) como sua nova mulher. Descontrolada e bêbada, ela surge com uma garrafa de uísque na mão e, em um momento de raiva, joga a bebida em direção a uma caixa elétrica na parede, iniciando um curto-circuito e incêndio.
O fogo se alastra rapidamente pela estrutura montada para a festa do centenário da Rhodes  empresa que concentra parte da trama.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados