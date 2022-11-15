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Aposentada perdeu tudo

Casa é destruída por incêndio em Santa Maria de Jetibá; veja vídeo

Fogo consumiu toda a residência na madrugada desta terça-feira (15) em Córrego do Ouro, no interior do município. Aposentada foi socorrida sem ferimentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 nov 2022 às 16:56

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 16:56

Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira (15), na localidade de Córrego do Ouro, no interior de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. Uma aposentada de 65 anos dormia na residência quando o fogo começou a tomar conta dos cômodos.
Segundo Alex Henrique Eggert, genro da aposentada, o fogo teria começado após um curto-circuito em uma tomada onde um celular estava carregando. “Ela (sogra dele) disse que colocou o celular para carregar sobre o sofá e foi dormir. A casa é baixa e antiga, ela acordou com a casa tomada pelo fogo. Vizinhos ouviram os cães agitados, viram o incêndio e tiraram ela logo de lá. Ela não se feriu”, contou.

Casa é destruída após incêndio no interior de Santa Maria de Jetibá

O local fica a cerca de 12 km do Centro de Santa Maria de Jetibá. Uma equipe dos Bombeiros Voluntários foi ao local. De acordo com informações repassadas em uma rede social, foram utilizados em torno de cinco mil litros de água para combater as chamas.
A aposentada morava sozinha e perdeu, conforme o genro dela, todos os eletrodomésticos, roupas e documentos. A Defesa Civil Municipal esteve no local e o imóvel terá de ser reconstruído, segundo ele.
“Ela deve ficar em nossa casa. A comunidade tem sido muito solidária e já há pessoas que quererem ajudar com materiais de construção. Já recebeu roupas, alimentos. Foi trágico, mas graças a Deus, foram só bens materiais e ela está bem”, disse Alex.

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