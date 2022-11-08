Parque Paulo César Vinha é reaberto para visitação após fim de incêndio

Parque Paulo Cesar Vinha foi atingido por incêndio até o fim de outubro Crédito: Rafael Zambe

A Unidade de Conservação volta a funcionar todos os dias, das 8h às 17h, com acesso permitido às trilhas até as 15h. A entrada continua sendo gratuita e não é necessário agendamento prévio. É preciso realizar agendamento apenas em casos de visitação em grupo de 15 pessoas ou mais.

Enquanto o parque é reaberto ao público, a equipe técnica que trabalha no local está avaliando a elaboração de um plano para recuperação da área degradada pelo fogo. Foram atingidos 555 hectares, o equivalente a 37% da área total. Este foi o segundo maior incêndio da história do parque, ficando atrás apenas de uma ocorrência registrada em 2014.

Equipes do Iema e dos Bombeiros trabalharam para combater as chamas no parque Crédito: Divulgação | Iema

Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foram encontrados alguns répteis pequenos mortos e foi resgatado um ouriço com as patas queimadas, que está em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras).