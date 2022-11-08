Parque Paulo César Vinha é reaberto para visitação após fim de incêndio

O Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, será reaberto para visitação no próximo sábado (12). A reabertura acontece após quase dois meses do início do incêndio que consumiu 37% de área da Unidade de Conservação entre o fim de setembro e o último dia 26, quando o fogo foi totalmente extinto – foram 34 dias de destruição.
A Unidade de Conservação volta a funcionar todos os dias, das 8h às 17h, com acesso permitido às trilhas até as 15h. A entrada continua sendo gratuita e não é necessário agendamento prévio. É preciso realizar agendamento apenas em casos de visitação em grupo de 15 pessoas ou mais.
Enquanto o parque é reaberto ao público, a equipe técnica que trabalha no local está avaliando a elaboração de um plano para recuperação da área degradada pelo fogo. Foram atingidos 555 hectares, o equivalente a 37% da área total. Este foi o segundo maior incêndio da história do parque, ficando atrás apenas de uma ocorrência registrada em 2014.
Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foram encontrados alguns répteis pequenos mortos e foi resgatado um ouriço com as patas queimadas, que está em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras).
O Iema sugere uma conduta consciente ao visitar o Parque Estadual Paulo César Vinha, como, por exemplo:
- Certifique-se que você possui uma forma de acondicionar seu lixo para trazê-lo de volta
- Tenha certeza de que você dispõe do equipamento apropriado para cada situação
- Resista à tentação de levar lembranças para sua casa. Deixe flores, pedras, conchas onde você as encontrou para que outros também possam apreciá-las
- Observe os animais à distância
- Evite o barulho e música alta