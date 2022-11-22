Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jardim Limoeiro

Motorista é sequestrado na BR-101 e obrigado a fazer Pix para assaltantes na Serra

Homem foi feito refém por cerca de 1 hora. Ele foi obrigado a fazer transferências por Pix e por uma máquina de cartão de crédito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 13:20

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 13:20

Motorista é sequestrado na BR-101 e é obrigado a fazer transferências via Pix para criminosos no ES
Motorista é sequestrado na BR-101 e é obrigado a fazer transferências via Pix para criminosos no ES Crédito: Rodrigo Gomes
Um motorista de caminhão de 43 anos foi sequestrado na noite desta segunda-feira (21), em Jardim Limoeiro, na Serra. A vítima, que pediu para não ser identificada, disse à reportagem que estava em um carro de passeio quando foi abordado pelos criminosos e ficou refém durante 1 hora e teve R$ 400 e celular roubados.
O homem ainda foi obrigado a fazer transações bancárias via Pix para contas indicadas, além de transferência por meio de máquina de cartão de crédito. Os suspeitos fugiram sem machucar a vítima e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido detido.

Veja Também

Como sair da mira de bandidos que fazem sequestros por causa do Pix

O sequestro

O motorista contou que no momento do crime dirigia um carro de passeio e parou em um cruzamento da BR-101, por volta de 22h, quando três homens armados bateram no vidro e o obrigaram a abrir a porta do veículo.
A vítima ficou em poder dos criminosos por aproximadamente uma hora. Os criminosos utilizaram uma máquina de cartão de crédito para tirar dinheiro do caminhoneiro.
Devido a quantidade de transações que foi obrigado a fazer também pelo Pix, a vítima disse que ainda não sabe o valor total do prejuízo. Os indivíduos fugiram sem levar o carro.
A vítima foi até um posto de combustível da região pedir ajuda e ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online.
Com informações do G1ES

Outro caso em Jardim da Penha

No último dia (9), uma mulher – grávida de oito meses – foi vítima de um sequestro relâmpago quando estava saindo de carro da garagem de um prédio em Jardim da Penha, Vitória. O criminoso, que estava armado, entrou no veículo e circulou pelo bairro com a vítima. Durante o trajeto, ela foi obrigada a fazer transferências de dinheiro via Pix para o assaltante. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados