Motorista é sequestrado na BR-101 e obrigado a fazer Pix para assaltantes na Serra

Motorista é sequestrado na BR-101 e é obrigado a fazer transferências via Pix para criminosos no ES Crédito: Rodrigo Gomes

Um motorista de caminhão de 43 anos foi sequestrado na noite desta segunda-feira (21), em Jardim Limoeiro, na Serra. A vítima, que pediu para não ser identificada, disse à reportagem que estava em um carro de passeio quando foi abordado pelos criminosos e ficou refém durante 1 hora e teve R$ 400 e celular roubados.

O homem ainda foi obrigado a fazer transações bancárias via Pix para contas indicadas, além de transferência por meio de máquina de cartão de crédito. Os suspeitos fugiram sem machucar a vítima e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido detido.

O sequestro

O motorista contou que no momento do crime dirigia um carro de passeio e parou em um cruzamento da BR-101, por volta de 22h, quando três homens armados bateram no vidro e o obrigaram a abrir a porta do veículo.

A vítima ficou em poder dos criminosos por aproximadamente uma hora. Os criminosos utilizaram uma máquina de cartão de crédito para tirar dinheiro do caminhoneiro.

Devido a quantidade de transações que foi obrigado a fazer também pelo Pix, a vítima disse que ainda não sabe o valor total do prejuízo. Os indivíduos fugiram sem levar o carro.

A vítima foi até um posto de combustível da região pedir ajuda e ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online.

Com informações do G1ES

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