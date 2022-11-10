Grávida é sequestrada e obrigada a fazer Pix para assaltante em Jardim da Penha

Uma mulher – grávida de oito meses – foi vítima de um sequestro relâmpago quando estava saindo de carro da garagem de um prédio em Jardim da Penha, Vitória, na tarde desta quarta-feira (9). O criminoso, que estava armado, entrou no veículo e circulou pelo bairro com a vítima. Durante o trajeto, ela foi obrigada a fazer transferências de dinheiro via Pix para o assaltante.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que estava saindo do prédio com o seu carro quando um homem armado entrou na frente do veículo, apontando uma arma para ela e a obrigou a abrir a porta.

Imagens de câmera de segurança mostram a mulher saindo com o carro e o suspeito aparece caminhando pela calçada. Após apontar a arma em direção à condutora, o homem entra no veículo pela porta do carona.

A vítima disse aos militares que foi obrigada a dirigir o automóvel dando voltas pelo bairro e, em determinados momentos, o acusado mandou que ela encostasse o veículo e fizesse transferências de dinheiro via Pix para terceiros. No total, a mulher transferiu R$ 3 mil para três pessoas diferentes. Segundo reportagem da TV Gazeta, o criminoso ficou cerca de 20 minutos com a vítima e teria dito que se ela não estivesse grávida seria pior. Ela ainda disse que ele a ameaçava o tempo todo, mas não chegou a agredi-la. O homem mandou que a vítima o deixasse na rua Hugo Viola, ainda em Jardim da Penha, perto da Ponte da Passagem, e fugiu.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima registrou a ocorrência na Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). O caso segue sob investigação da Polícia Civil que disse trabalhar para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.