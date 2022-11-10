Capixabas que mataram mineira estrangulada nos EUA vão a júri em Vitória

Thiago Philipe Souza Bragança e Wendersonl Júnior Dalbem Silva suspeitos de matarem Ana Paula Crédito: Redes sociais

Entre as testemunhas do julgamento estão dois policiais americanos do FBI, que devem explicar como se deu o crime, em uma parceria também inédita entre os governos brasileiro e norte-americano.

Os dois acusados confessaram ter asfixiado a mineira de 24 anos no dia 30 de janeiro de 2020, na casa dela, e relataram terem jogado o corpo em um contêiner de lixo na cidade de Hot Spring, na Califórnia. Eles usaram imagens e áudios nos quais falavam sobre o crime para extorquir dinheiro dos próprios familiares. Após o crime, os dois conseguiram fugir pelo México e voltar ao Brasil.

Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, assassinada nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

O caso foi investigado pela Polícia de Los Angeles (LADP), que apontou que os dois mataram a jovem estrangulada com um fio de energia. Depois, enrolaram o corpo em um colchonete e colocaram no porta-malas do carro dela.

A Polícia Federal brasileira atuou providencialmente, principalmente na parte de cooperação internacional, por meio do Acordo de Assistência Judiciário-Penal firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, o Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), bem como a Polícia Civil capixaba, no contexto das prisões. Os dois homens foram presos no dia 22 de fevereiro do mesmo ano, em Vitória.

Ana Paula morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, e trabalhava em uma empresa de aplicativo de transporte. A família de Ana Paula é natural da cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais. O desaparecimento dela foi percebido no começo de fevereiro de 2020.

Uma denúncia chegou à polícia federal americana, que analisou imagens das câmeras de segurança perto do prédio de Ana Paula. Nas imagens, Ana Paula aparecia entrando no prédio com dois homens e, depois de algumas horas, eles desceram carregando apenas o edredom, usado para esconder o corpo.

Vídeos também mostram que, após o assassinato, eles zombaram da vítima e chegaram a gravar um vídeo mostrando o celular dela. "Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher, né", disse um deles, no vídeo.

Após o crime, Thiago Philipe Souza Bragança e Walderson Junior da Silva abandonaram o carro de Ana Paula e foram para o México, de ônibus. Lá, pegaram um voo para o Brasil, onde chegaram no dia 6 de fevereiro. Eles foram para o interior do Espírito Santo, onde tinham familiares.

Após ser preso, Thiago falou que eles estavam usando drogas no dia do crime e que agiram para se defender, pois Ana Paula estaria com uma faca. O carro dela foi encontrado no estacionamento de um cassino no estado americano de Oklahoma.